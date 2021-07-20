Врачи предупредили о бесконечности постковидного синдрома

Постковидный синдром у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, может длиться от одного до трёх месяцев. Об этом Ura.ru рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром. В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для CоViD-19. Примерно у трёх четвертей переболевших он длится от четырёх до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности", — сообщил терапевт Алексей Водовозов.

Как уточнил врач, синдром включает в себя от 20 до 60 признаков. Основные из них — выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции.

По словам специалиста, у врачей ещё нет сведений, почему возникает постковидный синдром. Но специалисты уверены, что для реабилитации необходимо постепенное увеличение физической нагрузки. Поэтому переболевшим нужно заниматься ходьбой.

В свою очередь врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что часть перечисленных симптомов, которые включают в перечень постковидного синдрома, можно списать на последствия стресса, который человек пережил во время заболевания.

"Люди очень тяжело и страшно переживают диагноз "коронавирус". Они очень волнуются и испытывают мощнейший стресс, страх смерти", — сказала Ярцева.

Специалист подчеркнула, что человеку после перенесённых переживаний требуется восстановление. Иммунолог уточнила, что заболевание коронавирусом проходит тяжелее у людей, отмечающих у себя проблемы со здоровьем, в том числе диабет, ожирение, поражение сердечно-сосудистой системы, длительный стаж курения. Она рекомендовала вести здоровый образ жизни, чтобы болезнь и восстановление протекали легче.