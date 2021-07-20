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Стало известно, когда Италия может открыться для российских туристов

Многое будет зависеть от темпов вакцинации граждан антиковидными препаратами. На данный момент в республику из России можно приехать только в исключительных случаях.

20 июля, 11:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Итальянские власти могут разрешить россиянам въезжать на территорию страны в сентябре этого года. Всё будет зависеть от темпов вакцинации от коронавируса. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"В данный момент ситуация остаётся неизменной, и туристические путешествия всё ещё не разрешены. Однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остаётся весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться", — объяснил дипломат.

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Посол отметил, что итальянские власти знают о большой любви россиян к их стране, но из-за пандемии пока невозможно полностью открыть границы. Надежда на восстановление туристического потока связана с продвижением кампании по вакцинации населения.

"Ведь только если значительное число граждан России присоединится к вакцинационному плану, рост заболеваемости сможет снизиться, закладывая основу для решений, позволяющих российским туристам вернуться в Италию", — раскрыл Терраччано.

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Ранее в Общественной палате Ленинградской области предложили установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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