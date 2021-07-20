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Военнослужащие России и Узбекистана проведут учения вблизи афганской границы

В них будет задействовано около полутора тысяч человек. Манёвры отработают на фоне обострения обстановки в регионе, где с выводом войск США и НАТО возобновилось противостояние.

20 июля, 11:55
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Порядка 1,5 тысячи военнослужащих из России и Узбекистана примут участие в совместных учениях около границы с Афганистаном. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), манёвры пройдут с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана.

"Практические действия пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", — указано в сообщении.

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В рамках учений военнослужащие отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Также отмечается, что основу российской стороны составляют миротворцы и бригады спецназначения ЦВО.

Учения проводятся на фоне обострения обстановки в Афганистане, где с выводом войск США и НАТО возобновилось противостояние с боевиками. Напомним, президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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