Военнослужащие России и Узбекистана проведут учения вблизи афганской границы

Порядка 1,5 тысячи военнослужащих из России и Узбекистана примут участие в совместных учениях около границы с Афганистаном. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), манёвры пройдут с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана.

"Практические действия пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", — указано в сообщении.

В рамках учений военнослужащие отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Также отмечается, что основу российской стороны составляют миротворцы и бригады спецназначения ЦВО.

Учения проводятся на фоне обострения обстановки в Афганистане, где с выводом войск США и НАТО возобновилось противостояние с боевиками. Напомним, президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

Ранее делегация талибов посетила Россию. В Кремле заявили, что переговоры с представителями движения "Талибан"*, состоявшиеся в Москве, необходимы для достижения мира и президент РФ в курсе проведения таких контактов.