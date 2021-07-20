Первые кадры кабины новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС. Видео © LIFE

Приборы и кабину новейшего истребителя пятого поколения "Сухой" ЛТС показали президенту России Владимиру Путину за несколько часов до официальной презентации. Внутри "фонаря" новой машины почти нет механических приборов, а место на центральной панели занимает панорамный многофункциональный дисплей с тачскрином.

Кабина, по словам представителей ОАК, реализована в тесном сотрудничестве с лётчиками Минобороны. Одной из отличительных черт новой машины станет возможность гибкой конфигурации под каждого заказчика. Первый полёт машина может совершить уже в 2023 году, а предварительный запуск истребителя в установочную серию намечен на 2026 год.