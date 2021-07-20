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"Беспилотник тоже можно": Опубликованы первые кадры с кабиной новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС

Самолёт показали президенту России Владимиру Путину за несколько часов до официальной презентации.

20 июля, 11:58

Первые кадры кабины новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС. Видео © LIFE

Приборы и кабину новейшего истребителя пятого поколения "Сухой" ЛТС показали президенту России Владимиру Путину за несколько часов до официальной презентации. Внутри "фонаря" новой машины почти нет механических приборов, а место на центральной панели занимает панорамный многофункциональный дисплей с тачскрином.

Кабина, по словам представителей ОАК, реализована в тесном сотрудничестве с лётчиками Минобороны. Одной из отличительных черт новой машины станет возможность гибкой конфигурации под каждого заказчика. Первый полёт машина может совершить уже в 2023 году, а предварительный запуск истребителя в установочную серию намечен на 2026 год.

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Помимо современных двигателей машина получит РЛС с активной фазированной антенной решёткой, комплекс круговой радиотехнической разведки и встроенные системы постановки помех. "Разгружать" лётчика во время выполнения боевых задач будут алгоритмы искусственного интеллекта. Двухместная или беспилотная версия нового истребителя может быть построена с помощью небольшой переделки носовой части.

Ранее "Ростех" уже показывал снимки воздушного судна в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него. Позже госкорпорация показала фото носовой части новейшего российского истребителя, а затем выпустила тизер, в котором рассекретила "внешность" нового самолёта.


Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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