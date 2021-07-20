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Вирусолог оценил инициативу привлекать к ответственности за призывы к отказу от вакцинации

Информация об антиковидной вакцине должна быть доступна в нескольких вариациях, чтобы с ней могли ознакомиться как "чайники", так и профессионалы, уверен Нетёсов.

20 июля, 12:26
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Предлагаемое наказание за призыв не вакцинироваться по немедицинским причинам фактически может являться платой за враньё. Некоторые граждане распространяют лживую информацию о вакцинах, чтобы это пресечь, нужен нормальный информационный ресурс. Об этом в беседе с Лайфом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Если заразитесь, то 4%-ная вероятность того, что умрёте. Вероятности умереть после вакцинации нет никакой, поэтому надо выбирать", — указал вирусолог.

По словам Нетёсова, ходит много мифов о последствиях вакцинации. Людям же следует видеть разницу между правдой и враньём. Для этого нужно, чтобы гражданам была доступна информация о вакцине, причём в нескольких вариантах: "для тех, кто совсем ничего не понимает, для тех, кто понимает что-то в вирусологии, и для профессионалов".

В Госдуме поддержали идею привлечения к ответственности за "лоббирование антивакцинации"

В Госдуме поддержали идею привлечения к ответственности за "лоббирование антивакцинации"

"У нас столько людей говорят неправду, то можно очень многих, честно говоря, отправить в места не столь отдалённые", — добавил Нетёсов.

Ранее Лайф писал, что зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. Особое внимание он уделил медработникам, которые отговаривают от прививок и распространяют недостоверную информацию.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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