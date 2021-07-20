Бывший футболист "Ростова" и "Спартака" Владимир Обухов, который ранее был дисквалифицирован за употребление допинга, рассказал, как ему вкалывали запрещённые препараты врачи "Торпедо".

"В 2013 году "Спартак" отдал меня в аренду в "Торпедо", где я провёл вторую половину сезона 2013/14. Методы работы медицинского штаба "Торпедо" ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодым футболистом, многого не понимал", — отметил Обухов в интервью Eurostavka.

Он также обратил внимание на пункт в контракте, согласно которому футболист обязан был выполнять все указания медицинского персонала команды. Из-за этого он не мог никак возразить или же высказать своё мнение на этот счёт. Кроме того, Обухов сообщил, что принял решение "не воевать" с ФИФА по вопросу возможной дисквалификации, а максимально сотрудничать в расследовании дела.

"Наказание на шесть месяцев за нарушение, которого я не совершал и за которое должен нести ответственность медицинский штаб "Торпедо", безусловно, является жёстким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру", — добавил Обухов.

При этом бывший глава "Торпедо" Александр Тукманов опроверг обвинения футболиста и заявил, что в клубе всегда работали высококлассные специалисты.

"Никогда у нас в команде ничего подобного не было. Даже и в мыслях не было за счёт запрещённых препаратов добиваться результатов. Да, витамины и восстанавливающие процедуры были, но запрещённых препаратов никогда не было. У нас всегда работали высококвалифицированные врачи, поэтому запрещённые препараты ни к чему", — заявил Тукманов РИА "Новости".