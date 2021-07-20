"Многого не понимал": Дисквалифицированный футболист Обухов рассказал, как ему кололи допинг в "Торпедо"
При этом бывший руководитель клуба уже опроверг все заявления игрока и отметил, что в команде всегда работали высококлассные врачи.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Бывший футболист "Ростова" и "Спартака" Владимир Обухов, который ранее был дисквалифицирован за употребление допинга, рассказал, как ему вкалывали запрещённые препараты врачи "Торпедо".
"В 2013 году "Спартак" отдал меня в аренду в "Торпедо", где я провёл вторую половину сезона 2013/14. Методы работы медицинского штаба "Торпедо" ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодым футболистом, многого не понимал", — отметил Обухов в интервью Eurostavka.
Он также обратил внимание на пункт в контракте, согласно которому футболист обязан был выполнять все указания медицинского персонала команды. Из-за этого он не мог никак возразить или же высказать своё мнение на этот счёт. Кроме того, Обухов сообщил, что принял решение "не воевать" с ФИФА по вопросу возможной дисквалификации, а максимально сотрудничать в расследовании дела.
"Наказание на шесть месяцев за нарушение, которого я не совершал и за которое должен нести ответственность медицинский штаб "Торпедо", безусловно, является жёстким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру", — добавил Обухов.
При этом бывший глава "Торпедо" Александр Тукманов опроверг обвинения футболиста и заявил, что в клубе всегда работали высококлассные специалисты.
"Никогда у нас в команде ничего подобного не было. Даже и в мыслях не было за счёт запрещённых препаратов добиваться результатов. Да, витамины и восстанавливающие процедуры были, но запрещённых препаратов никогда не было. У нас всегда работали высококвалифицированные врачи, поэтому запрещённые препараты ни к чему", — заявил Тукманов РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что троих российских футболистов, в том числе и Обухова, отстранили из-за употребления допинга. Экс-игрок "Ростова" был дисквалифицирован на полгода.
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