В Петербурге детей с ковидом стали чаще подключать к аппаратам ИВЛ

Ещё год назад в реанимацию Детской городской больницы № 5 имени Филатова в Петербурге чаще всего поступали маленькие пациенты с многочисленными сопутствующими заболеваниями. Сейчас там лежат изначально здоровые дети с глобальным 90-процентным поражением лёгких. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Филатовской больницы Валентин Есиков рассказал газете "Петербургский дневник", как видоизменённый CоViD-19 отражается на здоровье детей и на что родителям важно обратить особое внимание, если ребёнок заболел.

Специалист поделился, что из 16 коек в реанимации семь постоянно развёрнуты под CоViD-19, они всё время заняты. По его словам, недавно из семи пациентов пятеро были подключены к аппаратам ИВЛ.

"В основном, конечно, это CоViD-19 в чистом виде, пневмонии, но есть и дети с гастроэнтеритами и CоViD-19, хирургической патологией и CоViD-19. Был один ребёнок с подозрением на тепловой удар. Если год назад детские реаниматологи иногда, простите, скучали на работе, то теперь скучать не приходится — дети поступают тяжёлые, инфекция протекает значительно тяжелее", — признался врач.

Валентин Есиков подчеркнул, что в реанимацию уже не помещают маленьких пациентов "на всякий случай" с целью не пропустить момент ухудшения, как раньше. Сейчас там все пациенты тяжёлые.

Специалисты уточняют, какой у нового пациента изначально ведущий признак болезни. Это может быть дыхательная недостаточность, детский мультисистемный воспалительный синдром, артериальная гипо- или гипертензия. После этого принимается решение о реанимационных мероприятиях. В том случае, когда нужна кислородная поддержка в виде поточных канюль или проведение интенсивной терапии, ребёнок остаётся в реанимации.

"Это реально тяжёлые случаи. Лежат дети с 90% поражения лёгочной ткани с подтверждённым КТ, они все требуют интенсивной терапии. Но есть и пациенты с ожирением, генетическими заболеваниями. Например, много с синдромом Дауна, есть дети с органической патологией головного мозга. По ним CоViD-19 тоже больно бьёт", — рассказал эксперт.

Врач отметил, что год назад маленькие пациенты тоже тяжело болели ковидом, но сейчас уже все факты налицо — заболевание протекает тяжелее даже у детей без хронической патологии.

Специалист уточняет, что не может утверждать, что так действуют новые штаммы. Пока такое определение врачи сделать не могут, поскольку исследование очень дорогостоящее. В силах медиков определить коронавирус. По их наблюдениям, дети в возрасте от полутора до 17 лет однозначно стали болеть тяжелее.

"Сейчас лежат 14-летний парень с ожирением и тотальным поражением лёгких и практически здоровая девочка девяти лет. Был ребёнок 1,7 года из Узбекистана — попал к нам с ОРВИ и развил полную картину коронавируса. Он месяц лежал на ИВЛ, потом удалось его снять — это удачно закончилось. Обычно дети с ИВЛ не снимаются, к сожалению. Если ребёнок попал на ИВЛ, то 90%-ная летальность", — признался реаниматолог.

По его словам, поступивших маленьких пациентов приходится интубировать, вводя в искусственную кому. Ребёнок при этом дышит только при помощи аппарата. Во взрослой сети есть аппарат неинвазивной вентиляции лёгких, производящий непрерывное давление дыхательных путей. Но в детском случае такой вариант не подходит, так как ребёнок не может находиться в таком аппарате. Он пугается, паникует и старается сорвать маску.

"У детей он неэффективен — он может просто порвать лёгкие. Поэтому мы либо просто тянем через носик канюли с кислородом, а если ничего не остаётся — интубируем и помещаем на ИВЛ", — указал Валентин Есиков.