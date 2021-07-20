Кузбасский бизнесмен, который попал в список Forbes с состоянием $450 млн, умер, заразившись CoViD
5 июля у 70-летнего Александра Щукина обнаружили коронавирус, и вскоре он попал в реанимацию. С последствиями болезни угольный промышленник так и не справился.
О смерти бизнесмена "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах. Зять Щукина подтвердил эту информацию Forbes. По словам Ильдара Узбекова, в мае 70-летний бизнесмен, один из основателей и экс-владелец холдинга "Сибуглемет", перенёс операцию на сердце. А после заражения ковидом оказался в реанимации одной из кемеровских больниц.
Щукин родился в шахтёрской семье и сначала пошёл по стопам родителей, пишет "Тайга.инфо". В 1985 году он окончил Московский горный институт, работал бригадиром нескольких шахт в Кузбассе. В 1994 году Александр купил шахту "Полосухинская". Через пять лет он передал её в состав "Сибуглемета" и стал акционером компании. В рейтинг Forbes "Золотая сотня" Щукин впервые попал в 2005 году. На тот момент его состояние оценивалось в 450 млн долларов. К 2016 году бизнесмен оказался на 195-й строчке рейтинга с капиталом 400 млн долларов.
Фото © Twitter / kpru
В том же 2016-м мужчину отправили под домашний арест по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Следствие постановило, что Щукин вместе с другими фигурантами дела вымогали у Антона Цыганкова принадлежащий ему 51% акций кузбасской угольной шахты АО "Разрез "Инской". Предприниматель единственный частично признал вину, но не в вымогательстве, а в том, что невольно спровоцировал такую ситуацию.
Комментариев: 0