Кузбасский бизнесмен, который попал в список Forbes с состоянием $450 млн, умер, заразившись CoViD

О смерти бизнесмена "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах. Зять Щукина подтвердил эту информацию Forbes. По словам Ильдара Узбекова, в мае 70-летний бизнесмен, один из основателей и экс-владелец холдинга "Сибуглемет", перенёс операцию на сердце. А после заражения ковидом оказался в реанимации одной из кемеровских больниц.

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Щукин родился в шахтёрской семье и сначала пошёл по стопам родителей, пишет "Тайга.инфо". В 1985 году он окончил Московский горный институт, работал бригадиром нескольких шахт в Кузбассе. В 1994 году Александр купил шахту "Полосухинская". Через пять лет он передал её в состав "Сибуглемета" и стал акционером компании. В рейтинг Forbes "Золотая сотня" Щукин впервые попал в 2005 году. На тот момент его состояние оценивалось в 450 млн долларов. К 2016 году бизнесмен оказался на 195-й строчке рейтинга с капиталом 400 млн долларов.

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