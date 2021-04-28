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25-летняя девушка отравила престарелого мужа-миллионера, который славился своей любовью к красоткам

За несколько месяцев до своей смерти в личном блоге магнат писал, что его жена с ним точно не из-за денег. Несмотря на более чем 50-летнюю разницу в возрасте.

28 апреля 2021, 15:56

Фото © Tokyo Reporter

Косуке Нодзаки владел бизнесом в сфере недвижимости, компанией по продаже спиртного и кредитным учреждением. За свою жизнь мужчина успел сколотить огромное состояние, которое обожал тратить на красоток. 77-летний японец скончался в 2018 году, через считаные месяцы после свадьбы с Саки Судо, которой сейчас 25 лет. Спустя три года у полиции появились зацепки, что умер мужчина не без помощи благоверной.

Фото © Tokyo Reporter

Фото © Tokyo Reporter

Следствие установило, что перед смертью мужа девушка искала в Интернете информацию о медикаментах и после этого дала ему большую дозу неуказанного стимулирующего препарата. Также упоминается, что средство было подмешано в напиток, так как на его теле не удалось найти следов от игл.

Японская полиция на данный момент не подвердила факт ареста Судо, пишет Daily Mail.

Фото © Tokyo Reporter

Фото © Tokyo Reporter

Официальных данных о возможных мотивах девушки нет. Однако автобиография магната наводит на определённые мысли. В книге "Дон Жуан из Кишу", опубликованной в 2016 году, мужчина писал о том, что зарабатывает деньги исключительно для того, чтобы встречаться с красотками: "Меня не интересуют машины или дома. Вместо этого — безграничное желание заниматься сексом с красивыми женщинами". Кроме того, в бестселлере были главы о том, как соблазнять студенток и бортпроводниц, и признания, что на ухаживания за четырьмя тысячами девушек он потратил 3 млрд йен (2 млрд рублей).

Миллионерша, которая разбогатела на интимных фото, призналась, что больна шизофренией

Миллионерша, которая разбогатела на интимных фото, призналась, что больна шизофренией

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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