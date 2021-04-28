25-летняя девушка отравила престарелого мужа-миллионера, который славился своей любовью к красоткам
За несколько месяцев до своей смерти в личном блоге магнат писал, что его жена с ним точно не из-за денег. Несмотря на более чем 50-летнюю разницу в возрасте.
Косуке Нодзаки владел бизнесом в сфере недвижимости, компанией по продаже спиртного и кредитным учреждением. За свою жизнь мужчина успел сколотить огромное состояние, которое обожал тратить на красоток. 77-летний японец скончался в 2018 году, через считаные месяцы после свадьбы с Саки Судо, которой сейчас 25 лет. Спустя три года у полиции появились зацепки, что умер мужчина не без помощи благоверной.
Следствие установило, что перед смертью мужа девушка искала в Интернете информацию о медикаментах и после этого дала ему большую дозу неуказанного стимулирующего препарата. Также упоминается, что средство было подмешано в напиток, так как на его теле не удалось найти следов от игл.
Японская полиция на данный момент не подвердила факт ареста Судо, пишет Daily Mail.
Официальных данных о возможных мотивах девушки нет. Однако автобиография магната наводит на определённые мысли. В книге "Дон Жуан из Кишу", опубликованной в 2016 году, мужчина писал о том, что зарабатывает деньги исключительно для того, чтобы встречаться с красотками: "Меня не интересуют машины или дома. Вместо этого — безграничное желание заниматься сексом с красивыми женщинами". Кроме того, в бестселлере были главы о том, как соблазнять студенток и бортпроводниц, и признания, что на ухаживания за четырьмя тысячами девушек он потратил 3 млрд йен (2 млрд рублей).
WOW-news
Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все
сегодня в 14:44
Пластический хирург объяснил, почему лицо Зака Эфрона теперь выглядит так, словно его покусали пчёлы
сегодня в 12:26
"Чувак, тебя на всю Москву видно": В Twitter нашли погодного мага, который орудует на западе столицы
сегодня в 10:18
Выбор редакции
Неизвестный устроил резню в детском саду на юге Китая, пострадало 16 малышей
Миллиардер из гвоздей: как бывший замминистра связи стал лондонским олигархом
Пятиклассница, за развращение которой под Саратовом осудили 23-летнего курьера, беременна не от него
Дело избившего модель в прямом эфире стримера Mellstroy передали в суд
"Трус и подлец": Милонов высказался о драке с участием актёра Паля
Комментариев: 0