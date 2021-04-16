Миллионерша, которая разбогатела на интимных фото, призналась, что больна шизофренией

20-летняя Микаэла Теста из Голд-Коста, Австралия, сколотила целое состояние, продавая свои откровенные кадры на OnlyFans. Доход девушки составляет более $162 тыс. (≈ 12,5 млн руб.) в месяц. Однако девушка хранила один секрет.

Фото © Facebook / Mikaela Testa, Instagram / mikaelatesta_1fan

Микаэла призналась в своём инстаграме, где у неё 1,2 млн фолловеров, что она имеет психическое расстройство, к которому привело длительное употребление запрещённых веществ. По её словам, в тот период на неё оказывали плохое влияние друзья и бойфренды, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Mikaela Testa, Instagram / mikaelatesta_1fan

С 16 до 19 лет я принимала много наркотиков. <...> У меня есть психические заболевания, которые я получила из-за регулярного употребления этих веществ, — например, шизофрения Микаэла Теста

Фото © Facebook / Mikaela Testa, Instagram / mikaelatesta_1fan

В феврале звезде откровенного контента пришлось отбиваться от нападок пользователей, которые засыпали Микаэлу комментариями о том, чтобы она "нашла настоящую работу". На что девушка ответила, что считает своё занятие "настоящей" профессией, и заявила, что "не все созданы для тяжёлой работы".

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