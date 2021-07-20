Генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования могут быть отменены в последний момент из-за пандемии. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, решение об отмене соревнований может быть принято на пятисторонней встрече с участием министра по делам Игр Тамаё Марукавы, президента МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы оргкомитета соревнований Сэйко Хасимото.

"Мы не можем предсказать, что произойдёт с числом заражений коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если будет новый всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев заражения может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы будем оценивать ситуацию по ходу", — сказал Муто.

Во вторник организаторы Олимпиады сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом среди тех, кто имеет непосредственное отношение к соревнованиям. Общее число заболевших достигло 71.