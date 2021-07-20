"Количество заражений может увеличиваться": В Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент
Во вторник организаторы Игр сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 71.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования могут быть отменены в последний момент из-за пандемии. Об этом сообщает Sky Sports.
По его словам, решение об отмене соревнований может быть принято на пятисторонней встрече с участием министра по делам Игр Тамаё Марукавы, президента МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы оргкомитета соревнований Сэйко Хасимото.
"Мы не можем предсказать, что произойдёт с числом заражений коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если будет новый всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев заражения может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы будем оценивать ситуацию по ходу", — сказал Муто.
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Во вторник организаторы Олимпиады сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом среди тех, кто имеет непосредственное отношение к соревнованиям. Общее число заболевших достигло 71.
Церемония открытия Игр должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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