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"Количество заражений может увеличиваться": В Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент

Во вторник организаторы Игр сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 71.

20 июля, 12:28
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования могут быть отменены в последний момент из-за пандемии. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, решение об отмене соревнований может быть принято на пятисторонней встрече с участием министра по делам Игр Тамаё Марукавы, президента МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы оргкомитета соревнований Сэйко Хасимото.

"Мы не можем предсказать, что произойдёт с числом заражений коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если будет новый всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев заражения может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы будем оценивать ситуацию по ходу", — сказал Муто.

Средневековье вместо высоких технологий: Организация Олимпиады в Токио ужаснула спортсменов и журналистов

Средневековье вместо высоких технологий: Организация Олимпиады в Токио ужаснула спортсменов и журналистов

Во вторник организаторы Олимпиады сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом среди тех, кто имеет непосредственное отношение к соревнованиям. Общее число заболевших достигло 71.

Церемония открытия Игр должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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