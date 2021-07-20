НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов России

От эффективной работы этой отрасли зависят транспортная доступность и связанность регионов, наращивание экспортного потенциала, а также стабильность отечественных авиапредприятий, отметил президент.

20 июля, 13:22
<p>Владимир Путин во время посещения МАКС-2021. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66224/photos/66129" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин во время посещения МАКС-2021. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов страны. Об этом он заявил во время совещания по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, которое проходит на полях МАКС-2021.

"Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, — сказал глава государства.

Путин объявил о скором выходе самолёта МС-21 на трассы

Путин объявил о скором выходе самолёта МС-21 на трассы

По словам Путина, от эффективной работы этой отрасли зависят транспортная доступность и связанность регионов, а также мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно же, стабильность отечественных авиапредприятий, включая научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, где трудится более 400 тысяч специалистов. Кроме того, президент напомнил о том, как важно обеспечить стабильную работу авиапредприятий на фоне борьбы с последствиями пандемии ковида.

"Вновь хотел бы повторить: важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса", — подчеркнул российский лидер.

Прототип нового скафандра для космонавтов впервые показали на МАКС-2021

Прототип нового скафандра для космонавтов впервые показали на МАКС-2021

Ранее были опубликованы первые кадры с кабиной новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС. Самолёт показали Путину за несколько часов до официальной презентации. Ожидается, что первый полёт машина может совершить уже в 2023 году, а предварительный запуск истребителя в установочную серию намечен на 2026 год.

Напомним, МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В общей сложности непосредственно или дистанционно на площадках салона работают 250 компаний из 50 стран мира.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Беспилотник тоже можно": Опубликованы первые кадры с кабиной новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС

сегодня в 11:58

"На деле, а не на бумаге": Президент проверил, как реализуются национальные проекты

вчера в 18:00

"Нет никаких строек": Песков опроверг информацию о масштабном строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарёве

сегодня в 11:22

"Унылый золотой мусор": Дизайнер оценил интерьер "дворца" главы ставропольского УГИБДД

сегодня в 13:19

Блёданс рассказала о грязных приставаниях известного режиссёра, перед которым оказалась без одежды

сегодня в 13:24

Новости партнеров

Layer 1