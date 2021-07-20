Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов России

Президент России Владимир Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов страны. Об этом он заявил во время совещания по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, которое проходит на полях МАКС-2021.

"Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, — сказал глава государства.

По словам Путина, от эффективной работы этой отрасли зависят транспортная доступность и связанность регионов, а также мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно же, стабильность отечественных авиапредприятий, включая научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, где трудится более 400 тысяч специалистов. Кроме того, президент напомнил о том, как важно обеспечить стабильную работу авиапредприятий на фоне борьбы с последствиями пандемии ковида.

"Вновь хотел бы повторить: важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса", — подчеркнул российский лидер.

Ранее были опубликованы первые кадры с кабиной новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС. Самолёт показали Путину за несколько часов до официальной презентации. Ожидается, что первый полёт машина может совершить уже в 2023 году, а предварительный запуск истребителя в установочную серию намечен на 2026 год.