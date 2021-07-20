Задержанный начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Сафонов стремился создать в своём особняке, фото которого сегодня разлетелись по всем СМИ и в Сети, некую уникальную атмосферу с претензией на роскошь — своеобразные "королевские покои". Однако, как рассказал Лайфу дизайнер интерьера Максим Октябрёв, в итоге получилось уныло и комично.

Эксперт отметил крайне скучную расстановку мебели и неудачное цветовое решение — бежево-коричневые тона, которые добавляют интерьеру уныния.

"Наверное, хозяину казалось, что тем самым он создаёт себе королевское спокойствие. При этом золотые элементы, которых просто огромное количество (например, стульчак на унитазе, золотая тумбочка справа от раковины), выглядят очень комично. Смешно ещё смотрятся совсем не королевские вещи. Например, розовый детский манеж, который в этом помпезном интерьере выглядит совсем чужеродно. К тому же в архитектуре присутствуют детали, которые внутри находиться вообще не должны (колонна и пилястра с огромными навершиями). И с точки зрения интерьера это всё создаёт немыслимый визуальный золотой мусор", — оценил Октябрёв.

Резная мебель, как у Сафонова, действительно достаточно дорогое удовольствие, признаёт дизайнер. Однако в доме главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю она выглядит гротескно из-за небольшого пространства и проблем с расстановкой. Поэтому все комнаты крайне неуютные.

"Нарочитая барочность выдаёт абсолютную безвкусицу в голове у хозяина дома... Здесь от Версальского дворца только наличие павлина в гостиной, всё остальное — это жалкая и неуместная копия других подобных дворцов", — отмечает Октябрёв.

Напомним, утром стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.