В Подмосковье толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома
В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. Причины конфликта, как и его участников, сейчас устанавливают правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой и дракой во дворе жилого дома. Видео © Соцсети
Около 20 мигрантов устроили разборки со стрельбой и дракой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
"Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно, из которого производились выстрелы. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", — уточнили в ведомстве.
Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, во время массовой драки в ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате повреждения получили несколько припаркованных во дворе машин. Местные жители вызвали сотрудников полиции.
Отмечается, что побоище между гражданами из Средней Азии произошло в ночь на 18 июля. Причины конфликта, как и его участников, сейчас устанавливают правоохранители.
Ранее в ночь на 13 июля на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка между мигрантами. Участники конфликта выбегали на дорогу, мешали машинам и пешеходам. В результате побоища несколько человек получили ранения, в том числе ножевые, некоторые были госпитализированы. Позже суд заключил под стражу свыше 40 участников конфликта.
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