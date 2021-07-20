В Подмосковье толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома

В Подмосковье толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой и дракой во дворе жилого дома. Видео © Соцсети

Около 20 мигрантов устроили разборки со стрельбой и дракой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно, из которого производились выстрелы. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", — уточнили в ведомстве.

Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, во время массовой драки в ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате повреждения получили несколько припаркованных во дворе машин. Местные жители вызвали сотрудников полиции.