Задержанный за взятку глава Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов является человеком агрессивным, трусоватым и жаждущим признания. Он пытается казаться, а не быть. Таким мнением с Лайфом поделилась клинический психолог Ирина Коржаева, оценив "золотой" особняк правоохранителя.

"Потребность в признании, я — король, сюда же можно приписать Наполеона. Он словно кричит о значимости, соответственно, сам по себе как личность — неуверенный человек. Только когда вокруг вот это всё, он чувствует себя уверенным. Однозначно агрессивный, резкий тип, об этом говорит как сам дом, так и авто с их номерами. При этом трусоват — дом на всю ширину участка, больше похоже на часть забора, я бы не удивилась наличию рва с крокодилами. Подошло бы, эпатажненько", — указала Коржаева.

Прослеживается потребность Сафонова впечатлять и привлекать внимание, что, по мнению специалиста, может указывать на серьёзную нехватку внимания с детства. Вкус к такому стилю в обустройстве дома и выбору машин тоже сформировался под влиянием детских воспоминаний.

По мнению психолога, неудивительно, что Сафонов в итоге оказался задержан. Сочетание его характера и должности, а также ощущение безнаказанности, возможно, привели к тому, что полицейский сорвался или перешёл границы в отношениях "не с теми людьми".

"Также я бы его приписала к выходцам из 90-х. Знаю, что в регионах 90-е сильно задержались. Так светиться при таком посте — говорит только о том, что его связей было достаточно до поры до времени. Похоже на то, что он перешёл границы не с теми людьми и его слили. При таком дефиците внимания и агрессивности (читай — вспыльчивости), уверенности в своих силах легко сорваться не на тех людей", — выделила Коржаева.

"Ему в этом пространстве неуютно, что тоже говорит о весьма строгих и конфликтных отношениях с семьёй. Ему с собой плохо, но он не понимает "почему", и пытается казаться, а не быть", — подытожила клинический психолог.