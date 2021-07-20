Основатель Amazon Джефф Безос стартовал в космос на корабле New Shepard

Корабль New Shepard с Безосом на борту стартовал в космос. Видео © Blue Origin

Основатель корпорации Amazon, мультимиллиардер Джефф Безос вместе со своей командой отправился в первый туристический космический полёт на корабле New Shepard разработки Blue Origin. Трансляция проходит на сайте компании.

На борту корабля — сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Последние двое могут стать самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе.

Особенностью полёта является отсутствие пилота и состав экипажа: никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала. Только гражданские.





