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Основатель Amazon Джефф Безос стартовал в космос на корабле New Shepard

На борту также находятся его брат Марк, 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк. Последние двое могут стать самым молодым и самым пожилым астронавтами.

20 июля, 13:12

Скриншот © Blue Origin

Корабль New Shepard с Безосом на борту стартовал в космос. Видео © Blue Origin

Основатель корпорации Amazon, мультимиллиардер Джефф Безос вместе со своей командой отправился в первый туристический космический полёт на корабле New Shepard разработки Blue Origin. Трансляция проходит на сайте компании.

На борту корабля — сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Последние двое могут стать самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе.

Особенностью полёта является отсутствие пилота и состав экипажа: никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала. Только гражданские.

  • Скриншот © Blue Origin
    Скриншот © Blue Origin
  • Скриншот © Blue Origin
    Скриншот © Blue Origin
  • Скриншот © Blue Origin
    Скриншот © Blue Origin

Скриншот © Blue Origin

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Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом на космолёте Virgin Galactic

Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом на космолёте Virgin Galactic

Напомним, что 11 июля британский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.

Первый миллиардер в космосе: Ричард Брэнсон прокомментировал его "космический батл" с Безосом

Первый миллиардер в космосе: Ричард Брэнсон прокомментировал его "космический батл" с Безосом

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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