Основатель Amazon Джефф Безос стартовал в космос на корабле New Shepard
На борту также находятся его брат Марк, 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк. Последние двое могут стать самым молодым и самым пожилым астронавтами.
Скриншот © Blue Origin
Корабль New Shepard с Безосом на борту стартовал в космос. Видео © Blue Origin
Основатель корпорации Amazon, мультимиллиардер Джефф Безос вместе со своей командой отправился в первый туристический космический полёт на корабле New Shepard разработки Blue Origin. Трансляция проходит на сайте компании.
На борту корабля — сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Последние двое могут стать самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе.
Особенностью полёта является отсутствие пилота и состав экипажа: никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала. Только гражданские.
Напомним, что 11 июля британский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.
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