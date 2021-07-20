Царь-инспекторы: Откуда у ставропольских гаишников золотые унитазы На Ставрополье задержали группировку гаишников, которая зарабатывала на транзите сельхозпродукции. Денег хватало — главный автоинспектор региона Алексей Сафонов жил в "золотом" дворце. 20 июля, 13:21 Коллаж © LIFE. Фото © Stapravda.ru, © Telegram-канал Александра Хинштейна

Поводом для спецоперации в Ставропольском крае стало уголовное дело, которое возбудило ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу по наиболее тяжкой шестой части статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере в составе группы". Можно сказать, что это профильная статья для сотрудников Госавтоинспекции. По версии следствия, в регионе орудовала группировка действующих и бывших гаишников, которую возглавлял начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов.

Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сафонова задержали ещё утром сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и ГУ МВД РФ по СКФО при силовой поддержке Росгвардии. Также сообщается о задержании ещё шести человек: бывшего начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александра Аржанухина, инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталия Мельчикова и четверых гражданских. Возможно, дело переквалифицируют на более тяжкую статью 210 УК "Организация преступного сообщества или участие в нём". Число задержанных может увеличиться.

По данным источника Лайфа, сотрудников подозревают в получении многомиллионных взяток за крышевание нелегального трафика зерна по территории области и в превышении служебных полномочий. По предварительным данным, гаишники обложили дорожным оброком крупные агрохолдинги и транспортные компании. Они продавали перевозчикам особые карточки-пропуска. Если водителя останавливали на посту, он показывал карточку и ехал дальше. По данным следствия, только на продаже пропусков гаишники заработали около 20 миллионов рублей.

Подобная схема работала и в соседних регионах. Например, на трассе "Дон". Там местные инспекторы заранее собирали у перевозчиков деньги, обещая больше не останавливать их машины на постах. Следователи выяснили, что в схеме были задействованы все посты ДПС Ростовской области. Выглядело это так: в WhatsApp-группах для дальнобойщиков размещалась реклама "зелёного коридора" по трассе "Дон". Заинтересовавшиеся приходили на личную встречу с посредником и передавали ему по 27 тысяч рублей за каждый грузовик в месяц. Затем "клиенты" высылали в мессенджер номера и местоположение своих машин. Эти данные получали гаишники, которые формировали "белый список" большегрузов. В результате бюджет недосчитался оплаты за перегруз в размере 25 миллионов рублей, а ущерб от разбитых дорог оценивался в 10 миллионов. Гаишники были задержаны и осуждены.

Золото банды

Первым о задержании сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который проиллюстрировал новость фотографиями дворца главы местного УГИБДД ГУ МВД РФ, напоминающего царскую резиденцию. Золочёные интерьеры в стиле барокко, лепнина, кровать с резными спинками и позолоченные унитазы показывают, с одной стороны, богатство задержанного, с другой — его странный вкус.













Депутат утверждает, что гаишники наживались на всём: от продажи блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком.

У Сафонова во дворе оперативники обнаружили несколько иномарок, среди которых оказались новые внедорожники BMW X7 и BMW Х6. Каждая стоит около восьми миллионов. Конечно, на "немцах" оказались красивые номера. Один из них (с цифрами 007) до того, как попасть на X7, висел на "Ладе-Весте" и продавался в Интернете за 90 тысяч рублей. Автор объявления оставил и номер телефона, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. К новому владельцу номер попал в 2020 году и уже до конца года отметился пятью штрафами ГИБДД — все за превышение скорости.

Лайфхаки от коррупционера

На должность главного гаишника Ставрополья Сафонов был назначен в декабре 2012 года. В Интернете до сих пор есть ролики, в которых он обращается к участникам дорожного движения с предупреждением о том, что дача взятки сотруднику ГИБДД карается законом. Был случай, когда Сафонов лично догнал нарушительницу.

Региональные гаишники даже запустили целый интернет-проект по дорожной безопасности — "Лайфхак от начальника ГИБДД". Его курировал начальник отдела ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Порублёв. Местная пресса считает его кумом Сафонова.

Не исключено, что дело группировки Сафонова приведёт к началу большой чистки рядов гаишников на юге России. Дела в отношении местных автоинспекторов здесь не в новинку. Например, бывшего высокопоставленного сотрудника УМВД России по Ставрополю Владимира Новикова арестовали ещё три года назад. Сначала его обвинили в крупном мошенничестве, а затем Следственный комитет возбудил в отношении Новикова ещё одно дело по статье 210 УК "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения". Это особо тяжкое преступление, за него грозит до 25 лет лишения свободы. Однако, несмотря на серьёзные обвинения, полицейского выпустили под подписку о невыезде.

По данным источника Лайфа в настоящее время "дело полицейского Новикова" фактически развалилось. Учитывая громкое дело Сафонова, возможно, интерес к полицейскому со стороны правоохранителей возобновится.