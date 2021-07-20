Мультимиллиардер Джефф Безос благополучно вернулся из космоса
Полёт длился всего около 11 минут, примерно в течение трёх минут пассажиры могли ощущать невесомость.
Мультимиллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на корабле New Shepard. Видео © Blue Origin
Основатель компании Amazon, мультимиллиардер Джефф Безос вместе со своей командой совершил успешный суборбитальный полёт на корабле New Shepard. Трансляция проходила на сайте компании.
Корабль стартовал с космодрома в Техасе в 09:12 (16:12 мск) и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 километров. Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Полёт длился всего около 11 минут, примерно в течение трёх минут пассажиры могли ощущать невесомость. Безосу он понравился, теперь предприниматель принимает поздравления.
Особенностью полёта является отсутствие пилота и состав экипажа: никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала. Только гражданские.
Как уже писал Лайф, на борту корабля были сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэймен и 82-летняя лётчица Уолли Фанк. Последние двое стали самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе.
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