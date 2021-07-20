На временного президента Мали напали с ножом в мечети

Двое вооружённых мужчин напали на временного президента Мали Ассими Гоиту. Об этом сообщает агентство AFP в "Твиттере". Политик не пострадал, его эвакуировали с места происшествия.

Как отмечается, нападение было совершено во время молитвы в большой мечети по случаю исламского праздника Курбан-байрам в малийской столице Бамако. Один из преступников был вооружён ножом.

"Директор Великой мечети сказал, что нападавший бросился на президента, но ранил кого-то ещё", — пишет Yahoo News.