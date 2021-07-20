На временного президента Мали напали с ножом в мечети
Ассими Гоита не пострадал, его эвакуировали с места происшествия. Подозреваемые уже задержаны.
Фото © ТАСС/EPA/H.DIAKITE
Двое вооружённых мужчин напали на временного президента Мали Ассими Гоиту. Об этом сообщает агентство AFP в "Твиттере". Политик не пострадал, его эвакуировали с места происшествия.
Как отмечается, нападение было совершено во время молитвы в большой мечети по случаю исламского праздника Курбан-байрам в малийской столице Бамако. Один из преступников был вооружён ножом.
"Директор Великой мечети сказал, что нападавший бросился на президента, но ранил кого-то ещё", — пишет Yahoo News.
Напомним, Ассими Гоита 31 мая был назначен Конституционным судом Мали "президентом временного периода". Это стало результатом военного переворота, возглавленного Гоитой. Так, 25 мая были арестованы бывший временный президент страны Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уан. Позже ООН и мировые державы потребовали немедленно освободить президента Мали и других политиков.
Предыдущий мятеж произошёл в августе 2020 года. В результате переворота лидеры страны были взяты под стражу в столице государства. В связи с этим генсек ООН требовал немедленного освобождения задержанных глав правительства. После того как военные мятежники арестовали Ибрагима Бубакара Кейта, он подал в отставку с поста президента. О своём уходе он объявил в эфире местного канала. Позже Ассими Гоита был назначен лидером Национального комитета спасения народа.
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