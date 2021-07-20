"Краснодар" может купить полузащитника "Лиона"

В то же время переговоры с Мендесом ведёт и бразильский "Фламенго". Сам игрок и члены его семьи выступают за возвращение на родину. Однако если "Краснодар" сможет предложить более выгодные условия, то полузащитник будет готов присоединиться к "быкам".