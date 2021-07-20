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"Краснодар" может купить полузащитника "Лиона"

Кроме того, существует вариант, при котором хавбек продолжит карьеру на родине. За этот вариант выступает его семья.

20 июля, 14:03
<p>Фото © OL.fr</p>

Фото © OL.fr

"Краснодар" заинтересован в приобретении бразильского полузащитника "Лиона" Тияго Мендеса. Об этом сообщает O Dia.

В то же время переговоры с Мендесом ведёт и бразильский "Фламенго". Сам игрок и члены его семьи выступают за возвращение на родину. Однако если "Краснодар" сможет предложить более выгодные условия, то полузащитник будет готов присоединиться к "быкам".

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Добавим, что Мендес оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах за "Лион" и отметился двумя голевыми передачами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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