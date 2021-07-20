Не только синхронистки и "художницы": От кого нам ждать побед на Олимпиаде в Токио Перед нашими спортсменами поставлена задача выиграть от 50 до 60 медалей и войти в тройку лидеров в неофициальном командном зачёте Игр. А почему бы не замахнуться на большее? 20 июля, 12:52 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / PA Wire / EPA / ANTONIO BAT, © Getty Images / Danilo Di Giovanni

Весь мир замер в ожидании главного спортивного события последних лет — Олимпийских игр в Токио. Групповой турнир в софтболе и футболе стартует уже в среду, 21 июля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, а первые медали будут разыграны в субботу.

Уже сейчас понятно, что токийская Олимпиада будет заметно отличаться от всех предыдущих. На фоне пандемии введены драконовские меры безопасности, а организация соревнований оставляет желать лучшего. Для России Игры будут вдвойне или даже втройне особенными. Из-за допинговых скандалов нас лишили национального флага и гимна. Упоминать название страны нельзя, и вообще спортсмены будут выступать в составе команды ОКР.

При этом перед нашей сборной поставлены серьёзные задачи — завоевать от 50 до 60 олимпийских наград и войти в тройку лидеров в неофициальном командном зачете Игр. От кого из российских спортсменов стоит в первую очередь ждать медалей?

Светлана Ромашина. Синхронное плавание

На всех летних Олимпиадах российские болельщики с особенным удовольствием следят за соревнованиями по синхронному плаванию. Достаточно сказать, что в этой дисциплине наши не проигрывали на Играх с далёкого 1996 года. С тех пор они взяли всё золото.

С большой долей вероятности серия продлится и в Токио. Светлана Ромашина и так является самой титулованной спортсменкой в составе нынешней олимпийской сборной России. В её активе пять золотых медалей на Играх. Вряд ли кто-то ей помешает выиграть ещё две награды высшего достоинства — в дуэте со Светланой Колесниченко и в группе. Преимущество над всеми соперниками просто колоссальное.

Дина Аверина. Художественная гимнастика

Любопытно, что в этом виде спорта россиянки также не проигрывают на Олимпиадах с 1996 года. В художественной гимнастике, как и в синхронном плавании, наши регулярно берут оба золота — в личных соревнованиях и в командных. Разница лишь в том, что в Токио россиянки почти наверняка завоюют не две медали, а целых три.

В личном турнире безоговорочным фаворитом является Дина Аверина. В свои 22 года она является 13-кратной чемпионкой мира и вообще никому не проигрывает. Арина Аверина уступает своей сестре по количеству титулов, но заметно опережает всех остальных соперниц. В групповых соревнованиях россиянкам Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Ангелине Шкатовой и Алисе Тищенко также нет равных.

Даниил Медведев. Теннис

Вторая ракетка мира будет одним из главных фаворитов турнира в одиночном разряде. На своём любимом хардовом покрытии Медведев способен составить конкуренцию даже лидеру мирового тенниса сербу Новаку Джоковичу. Тем более что целый ряд звёздных игроков, таких как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, решили олимпийский турнир пропустить. Не стоит забывать и о нашей олимпийской чемпионке Елене Весниной. В паре с Вероникой Кудерметовой и в миксте с Асланом Карацевым она претендует на самые высокие места. Шутка ли, на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне" Веснина добиралась до финала.

Евгений Рылов. Плавание

Впервые за долгое время большие надежды российских болельщиков связаны с плаванием. У нас выросло очень мощное поколение, способное бросить вызов даже американцам. Особенно это касается мужской команды. Двукратный чемпион мира Евгений Рылов является главным фаворитом на дистанциях 100 и 200 метров на спине.

Шестикратный чемпион Европы Климент Колесников также будет бороться за медали на стометровке на спине и на той же дистанции вольным стилем. Отличные шансы на двухсотметровке брассом у двукратного чемпиона мира в этом виде программы Антона Чупкова. У женщин внимание будет традиционно обращено на Юлию Ефимову. Правда, на своей коронной двухсотметровке брассом она не прошла национальный отбор, а на дистанции вдвое короче у неё будет много сильных соперниц.

Мария Ласицкене. Лёгкая атлетика

Традиционно на Олимпиадах больше всего медалей разыгрывается в лёгкой атлетике, которую не зря называют "королевой спорта". На этот раз на дорожках и в секторах определятся победители и призёры в 48 дисциплинах. К сожалению, из-за допинговых скандалов на Игры допустили всего десять российских атлетов.

Особые надежды мы связываем с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене. Перед Играми она долго не выступала из-за травмы, но в последнее время набрала хорошую форму, выиграв несколько турниров. Безусловно, за победу также будут бороться чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и призёры ЧМ-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Никита Нагорный. Спортивная гимнастика

Действующий чемпион мира в многоборье имеет самые высокие шансы выиграть первое в своей карьеру олимпийское золото. Он является фаворитом в личном многоборье и вольных упражнениях, а также способен добиться успеха в составе команды. К сожалению, трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян из-за серьёзной травмы не сможет выступить в опорном прыжке и вольных упражнениях, но он наверняка поборется на других снарядах. У женщин есть хорошие шансы на медаль в командных соревнованиях.



Софья Великая. Фехтование

Знаменосец сборной России, несомненно, будет бороться за победу и в свои 36 лет. Вдумайтесь, Великая впервые выиграла золото на чемпионате мира ещё в 2004 году и до сих пор находится в элите. В Токио команда саблисток с её участием будет главным фаворитом, также все с нетерпением ожидают борьбу Софьи с украинкой Ольгой Харлан в личном турнире. Кроме того, в женской рапире наивысшие шансы на победу у олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро – 2016 Инны Дериглазовой.

Абдулрашид Садулаев. Борьба

Традиционно сильны наши позиции и в борьбе. Отдельно хочется упомянуть четырёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева, выступающего в весовой категории до 97 кг. Он едет в Токио за вторым олимпийским титулом, и помешать Русскому Танку добиться своего, пожалуй, не сможет никто. Также фаворитами являются вольники Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг) и борец греко-римского стиля Муса Евлоев (до 97 кг).

Муслим Гаджимагомедов. Бокс

Действующий чемпион мира в тяжёлом весе считается безоговорочным фаворитом олимпийского турнира. Также за медали способны побороться Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг).

Женская сборная по гандболу

Наконец, не будем забывать и тот факт, что женская сборная России по гандболу будет защищать в Токио титул олимпийского чемпиона. Да, наш золотой тренер Евгений Трефилов покинул свой пост, командой теперь руководит Алексей Алексеев. На декабрьском чемпионате Европы россиянки провалились, не сумев выйти в полуфинал, но сейчас горят желанием взять реванш. К тому же на первенстве в Дании из-за травмы не выступала лидер нашей команды Анна Вяхирева. Сейчас спортсменка, которую называют Гандбольным Месси, полностью восстановилась и готова побеждать француженок и норвежек на пути к победе.

Чего уж говорить, в составе сборной России достаточно звёзд первой величины. Мы вправе надеяться, что задача завоевать 50–60 медалей им по плечу. Мало того, авторитетная аналитическая компания Gracenote прогнозирует, что россияне выиграют на Олимпиаде 68 медалей и по этому показателю уступят только США (96 наград). А почему бы и нет! Ведь наши парни и девушки, как никто другой, способны показывать результат в экстремальных условиях.



Авторы Роман Фейгин