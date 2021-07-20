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Цена бензина АИ-92 второй день бьёт рекорд на бирже

Стоимость этой марки продолжает приближаться к максимуму, который был достигнут в июле 2020 года.

20 июля, 15:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи второй день подряд бьёт рекорд. Так, биржевая цена АИ-92 составила 56 751 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,82%.

А накануне цена АИ-92 на торгах обновила рекорд, установленный 14 июля, достигнув 56,2 тысячи рублей за тонну, что на 0,7% выше прошлого значения.

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Бензин этой марки продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года, — 59 784 рубля за тонну. При этом в "ЛУКойле" допустили снижение цен на бензин в России до 20 рублей за литр. Вице-президент и совладелец компании Леонид Федун отметил, что это может произойти только при определённых условиях.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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