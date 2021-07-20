Цена бензина АИ-92 второй день бьёт рекорд на бирже

Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи второй день подряд бьёт рекорд. Так, биржевая цена АИ-92 составила 56 751 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,82%.

Бензин этой марки продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года, — 59 784 рубля за тонну. При этом в "ЛУКойле" допустили снижение цен на бензин в России до 20 рублей за литр. Вице-президент и совладелец компании Леонид Федун отметил, что это может произойти только при определённых условиях.



