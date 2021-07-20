В Китае создали быстрейший в мире поезд, разгоняющийся до 600 км/ч

В Китае показали поезд, способный разогнаться до 600 км/ч. Видео © Twitter/XHNews

В Китае представили новый высокоскоростной поезд на магнитной подушке. Он способен развить скорость до 600 км/ч. Поезд сошёл с конвейера в городе Циндао провинции Шаньдун. Об этом сообщило информагентство Xinhua.

"По данным China Railway Rolling Stock Corporation, он был самостоятельно разработан Китаем и является последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта", — передаёт агентство.







По данным Xinhua, сила электромагнитного поля удерживает поезд над дорогой, движет и управляет им. Суть принципа магнитной подушки в том, что транспорт не касается рельсов при движении. Таким образом уровень шума становится меньше.

"Поезд может состоять из двух–десяти вагонов, каждый из них способен вместить больше 100 пассажиров", — рассказал главный инженер проекта Дин Саньсань.

По его словам, поезд является лучшим решением для путешествий на расстояние до 1500 км. А также этот транспорт заполнит пробел между авиацией и высокоскоростными поездами.