Офис Зеленского по ошибке признал независимость Абхазии
Однако длилось это признание недолго. Фразу в пресс-релизе на официальном сайте исправили через несколько часов.
Офис президента Украины Владимира Зеленского, публикуя релиз о визите в Грузию, разместил запись о посещении главой государства "границы с Абхазией". Заметку исправили, но скриншот первоначальной версии опубликовали в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".
Коллаж © Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"
Президент Украины накануне посетил Грузию. Освещая событие, пресс-служба офиса Зеленского в одной из публикаций допустила неточность, но через несколько часов переформулировала заголовок и сделала исправление. Фразу "на границе с Абхазией" изменили — "на линии оккупации с Абхазией". Однако Зеленского уже успел поблагодарить абхазский дипломат Кан Тания.
"Мы, конечно, не согласны с нарушением наших прав, всё делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений, но в любом случае спасибо за беспокойство, господин президент", — обратился Тания к Зеленскому.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, ранее пообещал "отобрать Крым" у России за год.
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