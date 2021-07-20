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Офис Зеленского по ошибке признал независимость Абхазии

Однако длилось это признание недолго. Фразу в пресс-релизе на официальном сайте исправили через несколько часов.

20 июля, 14:52
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-oznajomivsya-z-bezpekovoyu-situaciyeyu-na-liniyi-o-69589" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского

Офис президента Украины Владимира Зеленского, публикуя релиз о визите в Грузию, разместил запись о посещении главой государства "границы с Абхазией". Заметку исправили, но скриншот первоначальной версии опубликовали в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".

Коллаж © Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

Коллаж © Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

Президент Украины накануне посетил Грузию. Освещая событие, пресс-служба офиса Зеленского в одной из публикаций допустила неточность, но через несколько часов переформулировала заголовок и сделала исправление. Фразу "на границе с Абхазией" изменили — "на линии оккупации с Абхазией". Однако Зеленского уже успел поблагодарить абхазский дипломат Кан Тания.

"Мы, конечно, не согласны с нарушением наших прав, всё делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений, но в любом случае спасибо за беспокойство, господин президент", — обратился Тания к Зеленскому.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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