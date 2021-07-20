Офис Зеленского по ошибке признал независимость Абхазии

Офис президента Украины Владимира Зеленского, публикуя релиз о визите в Грузию, разместил запись о посещении главой государства "границы с Абхазией". Заметку исправили, но скриншот первоначальной версии опубликовали в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".

Коллаж © Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

Президент Украины накануне посетил Грузию. Освещая событие, пресс-служба офиса Зеленского в одной из публикаций допустила неточность, но через несколько часов переформулировала заголовок и сделала исправление. Фразу "на границе с Абхазией" изменили — "на линии оккупации с Абхазией". Однако Зеленского уже успел поблагодарить абхазский дипломат Кан Тания.

"Мы, конечно, не согласны с нарушением наших прав, всё делается в рамках двусторонних межгосударственных соглашений, но в любом случае спасибо за беспокойство, господин президент", — обратился Тания к Зеленскому.