Козак: Почти миллион украинцев получили гражданство России с 2016 по 2020 год
При этом он назвал упрощённый порядок выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР исключительно гуманитарной мерой.
Фото © ТАСС / Александр Река
С 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тысяч граждан Украины, при этом не только жители Донбасса. Такие данные в интервью Politique Internationale озвучил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
Он назвал упрощённый порядок выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР исключительно гуманитарной мерой, которая была принята после введения блокады Донбасса со стороны Киева.
"Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. Как только ситуация в Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен", — отметил Козак.
Он добавил, что эти меры ни в чём не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств.
Ранее Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений. В МИД РФ в ответ на это напомнили о введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокаде региона, из-за которой жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.
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