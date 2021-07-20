Козак: Почти миллион украинцев получили гражданство России с 2016 по 2020 год

С 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тысяч граждан Украины, при этом не только жители Донбасса. Такие данные в интервью Politique Internationale озвучил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

Он назвал упрощённый порядок выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР исключительно гуманитарной мерой, которая была принята после введения блокады Донбасса со стороны Киева.

"Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. Как только ситуация в Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен", — отметил Козак.