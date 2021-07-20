НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ заявили о наличии доказательств сотрудничества Армии США с ИГИЛ

По словам Замира Кабулова, сведения поступали от афганцев, которые не понимали, почему вертолёты снабжают оружием и боеприпасами районы, занятые исламскими радикалами.

20 июля, 14:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У России есть доказательства, которые подтверждают сотрудничество Армии США с ИГИЛ* в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Я уверен, что такое взаимодействие было. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", — рассказал Кабулов на онлайн-переговорах в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Военнослужащие России и Узбекистана проведут учения вблизи афганской границы

Военнослужащие России и Узбекистана проведут учения вблизи афганской границы

По его словам, российская разведка получала информацию от афганцев, которые не понимали, почему вертолёты снабжают оружием и боеприпасами районы, занятые исламскими радикалами. Кроме того, о фактах сотрудничества террористов и американских военных свидетельствуют и показания талибов, подчеркнул Кабулов. Боевикам "Талибана"*, являющимся противниками ИГИЛ, как-то удалось атаковать один из отрядов террористической организации на севере Афганистана.

"Эти все игиловцы уже были вывезены вертолётами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом — в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились", — добавил спецпредставитель президента.

Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГИЛ на территории Афганистана

Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГИЛ на территории Афганистана

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Дату консультаций РФ и США по стратегической стабильности объявят позже, заявил Песков

сегодня в 10:40

Военнослужащие России и Узбекистана проведут учения вблизи афганской границы

сегодня в 11:55

Офис Зеленского по ошибке признал независимость Абхазии

сегодня в 14:52

В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

сегодня в 14:58

"Это будет более горячая точка на карте": Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из республики вторую Украину

сегодня в 14:46

Новости партнеров

Layer 1