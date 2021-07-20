В МИД РФ заявили о наличии доказательств сотрудничества Армии США с ИГИЛ

У России есть доказательства, которые подтверждают сотрудничество Армии США с ИГИЛ* в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Я уверен, что такое взаимодействие было. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", — рассказал Кабулов на онлайн-переговорах в международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, российская разведка получала информацию от афганцев, которые не понимали, почему вертолёты снабжают оружием и боеприпасами районы, занятые исламскими радикалами. Кроме того, о фактах сотрудничества террористов и американских военных свидетельствуют и показания талибов, подчеркнул Кабулов. Боевикам "Талибана"*, являющимся противниками ИГИЛ, как-то удалось атаковать один из отрядов террористической организации на севере Афганистана.

"Эти все игиловцы уже были вывезены вертолётами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом — в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились", — добавил спецпредставитель президента.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.