"Полное безобразие": Тренер "Торпедо" ответил дисквалифицированному футболисту на обвинения в адрес клуба
Игрока отстранили на полгода за употребление запрещённого препарата метандиенона.
Фото © ТАСС / Спорт-Экспресс
Главный тренер московского "Торпедо" Александр Бородюк раскритиковал бывшего игрока клуба Владимира Обухова за слова о том, что перед матчами ему делали инъекции и давали таблетки. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес "Торпедо", является полным безобразием. Такого нельзя допускать", — сказал Бородюк.
По словам Обухова, врачи "Торпедо" перед матчами делали ему по четыре инъекции и давали 15 таблеток. Согласно указанным в контракте условиям, он не мог препятствовать решениям медицинского штаба.
"Многого не понимал": Дисквалифицированный футболист Обухов рассказал, как ему кололи допинг в "Торпедо"
"В 2013 году "Спартак" отдал меня в аренду в "Торпедо", где я провёл вторую половину сезона 2013/14. Методы работы медицинского штаба "Торпедо" ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодым футболистом, многого не понимал", — рассказал Обухов в интервью Eurostavka.
Ранее Лайф сообщал, что Обухова отстранили из-за употребления допинга. Футболиста, последним клубом которого был "Ростов", дисквалифицировали на полгода.
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