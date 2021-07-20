Определилась дата матча "Спартака" против "Бенфики" в Лиге чемпионов

Домашний матч московского "Спартака" против лиссабонской "Бенфики" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов состоится 4 августа. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт на столичном стадионе "Открытие банк арена", начнётся в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.

Победитель противостояния российского и португальского клубов пробьётся в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка последнего этапа квалификации состоится 2 августа. Проигравшая команда примет участие в групповом раунде Лиги Европы.