"Это будет более горячая точка на карте": Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из республики вторую Украину

Безответственность и непредсказуемость Запада сегодня стала "абсолютной нормой", отметил Владимир Макей. По его словам, направленные против Минска меры "выходят за пределы человеческого понимания".