"Это будет более горячая точка на карте": Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из республики вторую Украину
Безответственность и непредсказуемость Запада сегодня стала "абсолютной нормой", отметил Владимир Макей. По его словам, направленные против Минска меры "выходят за пределы человеческого понимания".
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Из Белоруссии пытаются сделать вторую Украину, считает глава МИД республики Владимир Макей. Однако в этом случае, по его мнению, на карте может появиться ещё более горячая точка.
"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет ещё более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", — приводит слова министра БелТА.
Безответственность и непредсказуемость западных стран сегодня стала "абсолютной нормой", отметил Макей. По его словам, принимаемые в адрес Минска меры похожи на игру без правил, поскольку "выходят за пределы человеческого понимания". При этом глава белорусского МИД подчеркнул, что для его страны принцип дипломатического мирного разрешения каких-либо конфликтов всегда был основополагающим.
"Даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога", — добавил дипломат.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о бесперспективности давления Запада на Минск и Москву. По словам белорусского президента, страна сохранила традиционные связи с Россией, не стремилась их оборвать.
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