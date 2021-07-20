В Москве нашли тело художницы Бизуновой, несколько дней пролежавшее в квартире

Московская полиция проводит проверку по факту смерти известной художницы Елены Бизуновой. Перед тем как оперативники обнаружили тело, друзья не могли найти женщину несколько дней. Об этом пишет сайт kp.ru.

"В квартире на проспекте Мира был обнаружен труп 70-летней гражданки, причину и давность смерти предстоит установить", — рассказал источник издания.

Буквально неделю назад Елена Бизунова отпраздновала своё 70-летие. После юбилея женщина пропала и не выходила на связь несколько дней. Никто из друзей не знал, как её найти. Знакомые решили обратиться в полицию, сообщив адрес проживания Бизуновой. Прибывшим на место оперативникам пришлось вскрывать квартиру. Там и было обнаружено тело женщины.

Елена Бизунова — известная личность в творческих кругах. Её работы выставлялись на многочисленных выставках, а также представлены в различных коллекциях и каталогах. Бизунова входила в Ассоциацию искусствоведов. Награждена почётной грамотой Министерства культуры РФ и медалью Творческого союза художников РФ.