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В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

В то же время представительница Роспотребнадзора отметила, что лучше всё-таки людей убеждать, чтобы они сами записывались на прививку.

20 июля, 14:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Санкт-Петербурге при необходимости могут ввести обязательную вакцинацию от ковида для определённых групп населения. Об этом заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия. Сейчас в Северной столице в обязательном порядке прививаются от коронавируса государственные гражданские служащие.

"В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять", уточнила она в прямом эфире с изданием "Фонтанка".

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В Петербурге с начала массовой вакцинации от ковида привилось более 1,1 млн жителей

Чхинджерия отметила, что за последние несколько недель темпы вакцинации в Петербурге значительно увеличились. Сейчас эту процедуру в обязательном порядке проходят госслужащие, а также персонал госпредприятий и госучреждений. При этом, как подчеркнула представитель Роспотребнадзора, работники сферы услуг вакцинируются добровольно.

Ранее медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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