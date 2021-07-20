В Петербурге не исключили введения обязательной вакцинации от ковида

В Санкт-Петербурге при необходимости могут ввести обязательную вакцинацию от ковида для определённых групп населения. Об этом заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия. Сейчас в Северной столице в обязательном порядке прививаются от коронавируса государственные гражданские служащие.

"В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять", — уточнила она в прямом эфире с изданием "Фонтанка".

Чхинджерия отметила, что за последние несколько недель темпы вакцинации в Петербурге значительно увеличились. Сейчас эту процедуру в обязательном порядке проходят госслужащие, а также персонал госпредприятий и госучреждений. При этом, как подчеркнула представитель Роспотребнадзора, работники сферы услуг вакцинируются добровольно.