"За два дня сгорела как свеча": Москвичка, обожавшая сёрфинг, умерла на Бали после укуса комара
Друзья девушки несколько дней собирали кровь для переливания и последующей операции, чтобы спасти её, но всё было тщетно.
28-летняя Анастасия Блаженова из Москвы обожала туризм и уже побывала во многих странах мира. В последний год девушка вместе с мужем обитала на Бали, где занималась различным активизмом: искала средства на стерилизацию бродячих животных, собирала пластик и отправляла его в Москву на переработку, а недавно сбрила волосы, чтобы отдать больной раком девочке. Анастасия говорила на трёх языках и была вегетарианкой, а также увлекалась активными видами спорта и часто делилась в "Инстаграме" снимками на сёрфе.
Но на днях её подруга Индра Раднаева опубликовала пост о том, что у Анастасии обнаружили лихорадку денге. Об этом же рассказывала и тётя девушки Светлана в своём фейсбуке. "Два дня назад её укусил какой-то маленький комар. У Настеньки началась лихорадка денге. Обычно с этой болезнью даже в больницу не кладут. Но Настя попала в один процент плохого развития событий", — писала расстроенная женщина. Москвичку положили в больницу с температурой под 40 градусов и планировали сделать операцию по уменьшению внутричерепного давления. В публикации Индра искала кровь для переливания — требовалась 4-я положительная.
Рефлексы у Насти заторможены, но есть. С нами на связи одни из самых компетентных докторов из России, говорят, что Настя наш боец и должна побороть вирус. Поэтому пошлите ей всю вашу заботу, любовь и пожелания выздоровления
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Прогнозы врачей были утешительными, несмотря на ужасное состояние Анастасии, однако позже подруга сообщила в "Инстаграме", что девушка всё-таки умерла. "За два дня Настенька сгорела как свеча. Друзья сделали невозможное, но ангелы нужнее на небе", — написала безутешная тётя девушки. Семья поблагодарила всех за помощь и поддержку и предупредила, что деньги она не собирает. Перевозкой тела на родину и похоронами занимаются страховая компания и Российское государство.
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