28-летняя Анастасия Блаженова из Москвы обожала туризм и уже побывала во многих странах мира. В последний год девушка вместе с мужем обитала на Бали, где занималась различным активизмом: искала средства на стерилизацию бродячих животных, собирала пластик и отправляла его в Москву на переработку, а недавно сбрила волосы, чтобы отдать больной раком девочке. Анастасия говорила на трёх языках и была вегетарианкой, а также увлекалась активными видами спорта и часто делилась в "Инстаграме" снимками на сёрфе.

Фото © Facebook / Светлана Мороз

Но на днях её подруга Индра Раднаева опубликовала пост о том, что у Анастасии обнаружили лихорадку денге. Об этом же рассказывала и тётя девушки Светлана в своём фейсбуке. "Два дня назад её укусил какой-то маленький комар. У Настеньки началась лихорадка денге. Обычно с этой болезнью даже в больницу не кладут. Но Настя попала в один процент плохого развития событий", — писала расстроенная женщина. Москвичку положили в больницу с температурой под 40 градусов и планировали сделать операцию по уменьшению внутричерепного давления. В публикации Индра искала кровь для переливания — требовалась 4-я положительная.

Рефлексы у Насти заторможены, но есть. С нами на связи одни из самых компетентных докторов из России, говорят, что Настя наш боец и должна побороть вирус. Поэтому пошлите ей всю вашу заботу, любовь и пожелания выздоровления

⠀ Индра Раднаева