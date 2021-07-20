Козак рассказал о реакции Москвы в случае вторжения Украины в Донбасс

Россия, как и весь мир, не останется безучастной, если Киев нападёт на Донбасс и подвергнет местных жителей геноциду. Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте Посольства РФ во Франции.

"К сожалению, на Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. <...> В случае если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией", — подчеркнул Козак.

Замглавы Администрации Президента РФ убеждён, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путём обернутся для Киева разрушительными последствиями. При этом, по его словам, причиной такого исхода будет не внешнее вмешательство, а ситуация внутри Украины. Козак добавил, что те, кто планирует вооружённые атаки, "играют со спичками на пороховой бочке".