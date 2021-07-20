Глава "Ростеха" раскрыл смысл названия нового истребителя пятого поколения Checkmate. Видео © LIFE

Название новейшего лёгкого тактического самолёта (ЛТС) пятого поколения Checkmate, который был представлен на МАКС-2021 президенту России Владимиру Путину за несколько часов до официального релиза, отражает его философию шахматной терминологией. Об этом заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Философия проекта нашла своё отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает "шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это лёгкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии", — приводит его слова РИА "Новости".

Истребитель Checkmate, который может получить индекс Су-75, сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Разработчики отмечают, что машина может совершать длительные сверхзвуковые полёты и максимально быстро выходить в точку выполнения боевой задачи. Одной из ключевых особенностей станет система пассивного обнаружения целей, и она поможет истребителю работать даже в условиях сильных радиоэлектронных помех.