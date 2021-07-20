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"Преступление против вкуса!": Историк Понасенков назвал дешёвкой "дворец" главы ставропольского УГИБДД

По его мнению, обилие псевдозолотой краски и вычурности выдаёт провинциальную попытку сделать из особняка подобие царских покоев.

20 июля, 17:42

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Евгений Понасенков назвал дешёвкой "дворец" главы ставропольского УГИБДД. Запись © LIFE

Задержанный начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Сафонов стремился создать в своём особняке, фото из которого разлетелись по всем СМИ и Сети, своеобразные "королевские покои". Но, как рассказал Лайфу историк, режиссёр Евгений Понасенков, получилось безвкусно в стиле обыкновенной цыганщины с претензией на роскошь.

Эксперт уточнил, что в необычной "золотой" обстановке он видит два момента. Один из них — преступление коррупционного характера, а второй — преступление против вкуса.

"Это, конечно, не дворец, это сарай! Не позолота, а нечто облитое псевдозолотой краской. Эти фотографии совершенно убивают! Этого лучше не видеть. Для меня главное преступление этого субъекта — безусловно, против вкуса. Всё это очень дёшево. Дешёвка! Это не из грязи в князи, это ещё хуже. Это как цыганский барон где-нибудь в Румынии, страшно смотреть", — возмутился наш собеседник.

СК показал видео из "золотого" особняка главы ставропольского ГИБДД

СК показал видео из "золотого" особняка главы ставропольского ГИБДД

Он отметил, что специалисту невооружённым взглядом видна попытка провинциала сделать из особняка подобие царских покоев.

"Это абсолютно румынский цыганский барон. Чудовищно выглядит", — заключил историк.

Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото из особняка Сафонова — и он поражает размахом. Там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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