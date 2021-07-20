Евгений Понасенков назвал дешёвкой "дворец" главы ставропольского УГИБДД. Запись © LIFE

Задержанный начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Сафонов стремился создать в своём особняке, фото из которого разлетелись по всем СМИ и Сети, своеобразные "королевские покои". Но, как рассказал Лайфу историк, режиссёр Евгений Понасенков, получилось безвкусно в стиле обыкновенной цыганщины с претензией на роскошь.

Эксперт уточнил, что в необычной "золотой" обстановке он видит два момента. Один из них — преступление коррупционного характера, а второй — преступление против вкуса.

"Это, конечно, не дворец, это сарай! Не позолота, а нечто облитое псевдозолотой краской. Эти фотографии совершенно убивают! Этого лучше не видеть. Для меня главное преступление этого субъекта — безусловно, против вкуса. Всё это очень дёшево. Дешёвка! Это не из грязи в князи, это ещё хуже. Это как цыганский барон где-нибудь в Румынии, страшно смотреть", — возмутился наш собеседник.

Он отметил, что специалисту невооружённым взглядом видна попытка провинциала сделать из особняка подобие царских покоев.

"Это абсолютно румынский цыганский барон. Чудовищно выглядит", — заключил историк.

Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.