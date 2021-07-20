В Петербурге пятиклассница выскочила на дорогу на красный и попала под автомобиль

В Петербурге автомобиль сбил пятиклассницу, внезапно выбежавшую на дорогу. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП, в результате которого серьёзно пострадала пятиклассница. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры момента аварии.

Трагедия случилась в Курортном районе города. Девочка внезапно выбежала на дорогу на красный сигнал светофора, попав под колёса автомобиля "Субару-Форестер". Школьницу направили в больницу, она находится в тяжёлом состоянии.