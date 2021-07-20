В Петербурге пятиклассница выскочила на дорогу на красный и попала под автомобиль
Пострадавшую транспортировали в больницу. Она находится в тяжёлом состоянии. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения.
Фото © LIFE
В Петербурге автомобиль сбил пятиклассницу, внезапно выбежавшую на дорогу. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП, в результате которого серьёзно пострадала пятиклассница. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры момента аварии.
Трагедия случилась в Курортном районе города. Девочка внезапно выбежала на дорогу на красный сигнал светофора, попав под колёса автомобиля "Субару-Форестер". Школьницу направили в больницу, она находится в тяжёлом состоянии.
Ранее в Казани столкнулись два легковых автомобиля — "Рено" и "Ситроен". В результате ДТП погиб годовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых были доставлены в больницу.
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