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В Петербурге пятиклассница выскочила на дорогу на красный и попала под автомобиль

Пострадавшую транспортировали в больницу. Она находится в тяжёлом состоянии. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения.

20 июля, 17:31

Фото © LIFE

В Петербурге автомобиль сбил пятиклассницу, внезапно выбежавшую на дорогу. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП, в результате которого серьёзно пострадала пятиклассница. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры момента аварии.

Трагедия случилась в Курортном районе города. Девочка внезапно выбежала на дорогу на красный сигнал светофора, попав под колёса автомобиля "Субару-Форестер". Школьницу направили в больницу, она находится в тяжёлом состоянии.

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Ранее в Казани столкнулись два легковых автомобиля — "Рено" и "Ситроен". В результате ДТП погиб годовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых были доставлены в больницу.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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