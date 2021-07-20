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Новейший истребитель и розовый чемоданчик: Что увидел Путин на юбилейном МАКСе

20 июля, 17:06
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Авиасалон МАКС по праву является одной из главных площадок для презентации мировой авиации. В этом году в нём принимают участие свыше 250 компаний из 50 стран. Как отметил президент, наша страна открыта для сотрудничества в авиасфере со всеми зарубежными партнёрами.

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Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов России

"Повышение безопасности полётов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства — вот сферы, в которых учёные, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов", — заявил президент на открытии салона.

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"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

Прямо на МАКСе он провёл совещание по развитию гражданской авиации, где ему доложили, как идут сертификация и поставки новейших российских самолётов и вертолётов, среди которых "Байкал", Ил-114 и другие.

Из-за пандемийных ограничений главе государства в этот раз показали не всю экспозицию авиасалона, но то, что было продемонстрировано, вызывает восхищение: вертолёт "Ансат-М", самолёт "Сухой бизнесджет", макет летающей лаборатории Як-40ПЛ, легкомоторный грузопассажирский самолёт "Байкал" и лёгкий тактический однодвигательный самолёт "Сухой" (подобного класса истребители давно не производились в России).

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На МАКС-2021 назвали сроки первого полёта новейшего российского истребителя — ЛТС "Сухой"

Глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что этот самолёт, который будет готов в течение четырёх лет, составит конкуренцию F-35 и Gripen.

Истребитель верховному главнокомандующему явно понравился. Впечатлило его и авиашоу — отдельная изюминка МАКСа. Но журналистов больше всего привлёк розовый — не чёрный! — чемоданчик, из которого президента и его гостей угощали мороженым. Путин всегда покупает на авиасалоне мороженое, и этот момент год от года становится одной из главных новостей президентской программы МАКСа.

"Денис, ты заплатил?": Путин на МАКС-2021 угостился мороженым из розового чемоданчика

"Денис, ты заплатил?": Путин на МАКС-2021 угостился мороженым из розового чемоданчика

Устроители авиасалона уверены, что в этом году на его полях будут заключены многомиллионные контракты. И ведь, в отличие от других стран, Россия не отменила авиафорум.

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Мантуров и Борисов рассказали, кто в этот раз заплатил за мороженое на МАКСе

Правда, в самих павильонах МАКСа социальная дистанция практически не соблюдалась, да и маски носили единицы. Впрочем, попасть на авиасалон можно было только сдав ПЦР или сделав прививку от ковида. Так что можно надеяться, что после пяти дней авиафорума в Жуковском заболеваемость коронавирусом не пойдёт вверх со сверхзвуковой скоростью.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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