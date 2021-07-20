Новейший истребитель и розовый чемоданчик: Что увидел Путин на юбилейном МАКСе

Авиасалон МАКС по праву является одной из главных площадок для презентации мировой авиации. В этом году в нём принимают участие свыше 250 компаний из 50 стран. Как отметил президент, наша страна открыта для сотрудничества в авиасфере со всеми зарубежными партнёрами.

"Повышение безопасности полётов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства — вот сферы, в которых учёные, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов", — заявил президент на открытии салона.

Прямо на МАКСе он провёл совещание по развитию гражданской авиации, где ему доложили, как идут сертификация и поставки новейших российских самолётов и вертолётов, среди которых "Байкал", Ил-114 и другие.

Из-за пандемийных ограничений главе государства в этот раз показали не всю экспозицию авиасалона, но то, что было продемонстрировано, вызывает восхищение: вертолёт "Ансат-М", самолёт "Сухой бизнесджет", макет летающей лаборатории Як-40ПЛ, легкомоторный грузопассажирский самолёт "Байкал" и лёгкий тактический однодвигательный самолёт "Сухой" (подобного класса истребители давно не производились в России).

Глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что этот самолёт, который будет готов в течение четырёх лет, составит конкуренцию F-35 и Gripen.

Истребитель верховному главнокомандующему явно понравился. Впечатлило его и авиашоу — отдельная изюминка МАКСа. Но журналистов больше всего привлёк розовый — не чёрный! — чемоданчик, из которого президента и его гостей угощали мороженым. Путин всегда покупает на авиасалоне мороженое, и этот момент год от года становится одной из главных новостей президентской программы МАКСа.

Устроители авиасалона уверены, что в этом году на его полях будут заключены многомиллионные контракты. И ведь, в отличие от других стран, Россия не отменила авиафорум.