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Путин на встрече с Алиевым заявил об активном восстановлении экономических отношений РФ и Азербайджана

Глава государства отметил, что у Москвы и Баку есть много направлений сотрудничества, в ближайшее время Россия планирует направить в республику представительную делегацию.

20 июля, 16:34
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Экономические отношения России и Азербайджана активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт пресс-служба Кремля.

"Отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправительственная комиссия", — заявил президент.

Путин добавил, что в ближайшее время из РФ в Азербайджан направится делегация, у стран есть много направлений сотрудничества. В группу войдут представители различных сфер — промышленной, транспортной, инфраструктурной.

Прошлая очная встреча Путина и Алиева состоялась в январе, когда азербайджанский президент прибыл в Москву для участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Отметим, что главы двух государств регулярно общаются по телефону. Последний такой разговор они провели 23 июня. Сейчас Алиев находится в РФ с рабочим визитом.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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