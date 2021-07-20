Путин на встрече с Алиевым заявил об активном восстановлении экономических отношений РФ и Азербайджана
Глава государства отметил, что у Москвы и Баку есть много направлений сотрудничества, в ближайшее время Россия планирует направить в республику представительную делегацию.
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Экономические отношения России и Азербайджана активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт пресс-служба Кремля.
"Отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправительственная комиссия", — заявил президент.
Путин добавил, что в ближайшее время из РФ в Азербайджан направится делегация, у стран есть много направлений сотрудничества. В группу войдут представители различных сфер — промышленной, транспортной, инфраструктурной.
Прошлая очная встреча Путина и Алиева состоялась в январе, когда азербайджанский президент прибыл в Москву для участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Отметим, что главы двух государств регулярно общаются по телефону. Последний такой разговор они провели 23 июня. Сейчас Алиев находится в РФ с рабочим визитом.
Ранее Лайф писал, что Анкара пообещала помочь Азербайджану "отстроить новый Карабах". Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично проехался по территории региона и оценил масштаб разрушений.
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