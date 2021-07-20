Небо заволокло оранжевой тучей: На Украине на заводе, производящем селитру, произошёл выброс нитрозных газов
Последствия ЧС уже полностью ликвидированы, на данный момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, никакой угрозы окружающей среде и местным жителям нет.
Взрыв на заводе на Украине. Видео © Соцсети
На западе Украины вблизи города Ровно произошёл выброс газов на территории завода по производству азотных удобрений "Ривнеазот". Как сообщили в пресс-службе предприятия, в цехе производства азотной кислоты разгерметизировался трубопровод.
"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", — уточнили в "Ривнеазоте".
На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как после взрыва огромное жёлто-оранжевое облако заволокло небо и надвигалось на населённый пункт. На данный момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, никакой угрозы окружающей среде и местным жителям нет.
Ранее Лайф сообщал, что на заводе в китайской провинции Хэнань произошёл мощный взрыв. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что после взрыва в небе появился огненный гриб, а с места происшествия вверх поднимается огромный столб плотного белого дыма.
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