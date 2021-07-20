Взрыв на заводе на Украине. Видео © Соцсети

На западе Украины вблизи города Ровно произошёл выброс газов на территории завода по производству азотных удобрений "Ривнеазот". Как сообщили в пресс-службе предприятия, в цехе производства азотной кислоты разгерметизировался трубопровод.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", — уточнили в "Ривнеазоте".

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как после взрыва огромное жёлто-оранжевое облако заволокло небо и надвигалось на населённый пункт. На данный момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, никакой угрозы окружающей среде и местным жителям нет.