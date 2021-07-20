В регионы России направили ещё около 720 тысяч доз "Эпиваккороны"

720 тысяч доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" были направлены в регионы России 20 июля. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале препарата.

"20 июля начались отправки новой партии вакцины "Эпиваккорона" в субъекты Российской Федерации. Объём очередной партии составляет 720 тысяч доз", — отмечается в релизе.

В частности, в Москву поступило 40 400 доз препарата. Холдинг "Нацимбио" государственной корпорации "Ростех" отвечает за доставку вакцины в регионы. На сегодняшний момент суммарно в гражданский оборот передано более 3,1 миллиона доз "Эпиваккороны".