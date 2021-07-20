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В регионы России направили ещё около 720 тысяч доз "Эпиваккороны"

В Москву поступило свыше 40 тысяч доз антиковидной вакцины. В ближайшее время их распределят по пунктам, в которых прививают граждан.

20 июля, 16:13
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

720 тысяч доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" были направлены в регионы России 20 июля. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале препарата.

"20 июля начались отправки новой партии вакцины "Эпиваккорона" в субъекты Российской Федерации. Объём очередной партии составляет 720 тысяч доз", — отмечается в релизе.

В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

В частности, в Москву поступило 40 400 доз препарата. Холдинг "Нацимбио" государственной корпорации "Ростех" отвечает за доставку вакцины в регионы. На сегодняшний момент суммарно в гражданский оборот передано более 3,1 миллиона доз "Эпиваккороны".

Вирусолог заявил, что "Эпиваккорона" может защитить от мутаций коронавируса

Вирусолог заявил, что "Эпиваккорона" может защитить от мутаций коронавируса

Ранее Лайф писал, что в России "Эпиваккороной" привилось более миллиона человек. В центре "Вектор", который создаёт препарат, рассказали об отсутствии серьёзных побочных эффектов у вакцинированных.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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