Фетисов — о российском футболе: Качество игроков не соответствует завышенным ожиданиям

Вячеслав Фетисов — о российском футболе: Качество игроков не соответствует нашим завышенным ожиданиям. Видео © LIFE

30 июня президент РФ Владимир Путин высказался о неудачах российских спортсменов, а в частности футболистов. Он отметил необходимость кадровых изменений, одним из которых стала недавняя отставка главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Гость шоу "Дайте сказать!" — советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ и депутат Государственной думы — Вячеслав Фетисов прокомментировал последние события в отечественном футболе и высказался на тему возможных решений, которые могли бы улучшить нынешнюю ситуацию в этой сфере.

"Система, прежде всего, должна быть в организации футбола. Я поработал в самой успешной в своё время спортивной организации. Они очень хорошо играли, но их тренеры всё равно были уволены. Это философия профессионального спорта: тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Нельзя поменять команду — проще поменять тренера", — рассказал Фетисов.

Экс-хоккеист отметил, что в случае с российским футбольным сегментом "какой бы тренер ни пришёл, качество футболиста — это определяющий момент". По словам заслуженного тренера РФ, "качество игроков не соответствует нашим завышенным ожиданиям" о том, что "наши футболисты обязательно всех обыграют".

"Проблема в том, что в России качество игроков, наверное, просто не соответствует нашим желаниям. У нас же всё время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чём эти ожидания основаны — непонятно", — пояснил Фетисов.

Одновременно с этим депутат ГД выразил мнение, что отечественному футболу стоит "пересмотреть систему мотивации", то есть создать равные условия для всех — как команд, так и игроков. В качестве примера мастер спорта СССР привёл принцип профессиональных футбольных лиг в Северной Америке, который, по его мнению, "очень нам подходит".

"Там нет клубов олигархов и невозможно купить игрока за деньги — его можно только выменять. Меняешь игрока, который тебе нужен, — значит, отдаёшь другой команде своё будущее. А если ты просчитался со звездой, то вообще можешь улететь на годы без побед, потому что игрока на рынке купить нельзя", — добавил Вячеслав Александрович.

Между тем спортсмен обратил внимание на то, что в Европе "в каждой стране по три–четыре футбольных клуба, которые ежегодно претендуют на победу". Так, при правильном менеджменте и чётком понимании уровня тренерских кадров "любой клуб может претендовать на победы через какое-то время", указал Фетисов.

"Мне кажется, соблюдение спортивного принципа равных возможностей даст нашей стране мощный толчок в развитии. Мы поймём наконец, где у нас хороший тренер и где игроки, которые будут качественно работать и стараться", — резюмировал он.

Ранее владелец московского "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему тормозится развитие российского футбола. По его словам, в нынешней ситуации зарабатывать деньги на футболе могут только агенты.