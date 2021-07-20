Мантуров и Борисов рассказали, кто в этот раз заплатил за мороженое на МАКСе
В прошлые годы Владимир Путин на авиасалоне за свой счёт покупал лакомство как себе, так и гостям мероприятия. Однако в этом году десерт принёс официант.
Мантуров и Борисов рассказали, кто в этот раз на МАКСе заплатил за мороженое. Видео © LIFE
Похоже, это уже стало настоящей традицией — президент России Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) вновь не отказал себе в мороженом. Однако на этот раз глава государства не покупал лакомство у мороженщицы.
В этом году лакомство принесли в розовом чемоданчике прямо во время просмотра лётной программы. Однако кто же на этот раз всё-таки заплатил за десерт, так и оставалось загадкой, пока об этом не спросил лично корреспондент Лайфа у вице-премьера Юрия Борисова и главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Борисов отметил, что предложил оплатить Мантурову, но Путин, по его словам, сказал, что мороженое будет оплачено из сверхдоходов. На вопрос, каких именно, глава "Ростеха" Сергей Чемезов пошутил, что от продажи мороженого.
Путин ранее угощал лакомством отечественного производства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу КНР Си Цзиньпина.
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