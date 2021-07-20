Мантуров и Борисов рассказали, кто в этот раз заплатил за мороженое на МАКСе

В прошлые годы Владимир Путин на авиасалоне за свой счёт покупал лакомство как себе, так и гостям мероприятия. Однако в этом году десерт принёс официант.