Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя
Сравнивая цену российского самолёта с зарубежными аналогами, глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоят гораздо больше.
Фото © LIFE / Андрей Тишин
Стоимость новейшего российского истребителя пятого поколения, который был представлен на МАКС-2021 президенту России Владимиру Путину, составит от 25 до 30 миллионов долларов. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"У нас [цена будет] 25–30 миллионов долларов", — сказал он на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском.
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Сравнивая цену самолёта с зарубежными аналогами, Чемезов отметил, что стоимость французских Dassault Rafale и шведских Saab Gripen варьируется от 60 до 90 миллионов долларов.
Истребитель пятого поколения — лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что спрос международного рынка на истребитель Checkmate оценивается в 300 машин. По его словам, в первую очередь российский самолёт будет ориентирован на страны Африки, Индию и Вьетнам. Поставки планируется начать через пять с половиной лет.
"Ростех" уже показывал снимки ЛТС "Сухой" в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него. Позже госкорпорация показала фото носовой части новейшего российского истребителя, а затем выпустила тизер, в котором рассекретила "внешность" нового самолёта.
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