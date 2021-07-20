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Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя

Сравнивая цену российского самолёта с зарубежными аналогами, глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоят гораздо больше.

20 июля, 16:54
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Стоимость новейшего российского истребителя пятого поколения, который был представлен на МАКС-2021 президенту России Владимиру Путину, составит от 25 до 30 миллионов долларов. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас [цена будет] 25–30 миллионов долларов", — сказал он на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском.

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"Беспилотник тоже можно": Опубликованы первые кадры с кабиной новейшего российского истребителя "Сухой" ЛТС

Сравнивая цену самолёта с зарубежными аналогами, Чемезов отметил, что стоимость французских Dassault Rafale и шведских Saab Gripen варьируется от 60 до 90 миллионов долларов.

Истребитель пятого поколения — лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.

"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что спрос международного рынка на истребитель Checkmate оценивается в 300 машин. По его словам, в первую очередь российский самолёт будет ориентирован на страны Африки, Индию и Вьетнам. Поставки планируется начать через пять с половиной лет.

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"Ростех" уже показывал снимки ЛТС "Сухой" в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него. Позже госкорпорация показала фото носовой части новейшего российского истребителя, а затем выпустила тизер, в котором рассекретила "внешность" нового самолёта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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