Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя

Стоимость новейшего российского истребителя пятого поколения, который был представлен на МАКС-2021 президенту России Владимиру Путину, составит от 25 до 30 миллионов долларов. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас [цена будет] 25–30 миллионов долларов", — сказал он на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском.

Сравнивая цену самолёта с зарубежными аналогами, Чемезов отметил, что стоимость французских Dassault Rafale и шведских Saab Gripen варьируется от 60 до 90 миллионов долларов.

Истребитель пятого поколения — лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.