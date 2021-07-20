Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Видео © Instagram/jeffbezos

Основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос показал кадры, снятые изнутри космической капсулы, где он и его команда провели около трёх минут в невесомости. Видеоролик космического путешествия бизнесмен опубликовал на свой странице в "Инстаграме".

На нём видно, как Безос и его команда летают и веселятся в условиях невесомости, выполняя кульбиты. Многих пользователей Сети насторожило, что космические туристы бросаются друг в друга шариками. Некоторые приняли их за еду и спросили у миллиардера, когда он начнёт бороться с голодом в беднейших странах мира.