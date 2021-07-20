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Веселились, бросая друг в друга шарики: Безос показал видео из капсулы, снятое в космосе

Впрочем, некоторым подписчикам миллиардера кадры явно не понравились. Некоторые спрашивали у бизнесмена, когда он начнёт бороться с голодом в беднейших странах мира.

20 июля, 17:23

Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Видео © Instagram/jeffbezos

Основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос показал кадры, снятые изнутри космической капсулы, где он и его команда провели около трёх минут в невесомости. Видеоролик космического путешествия бизнесмен опубликовал на свой странице в "Инстаграме".

На нём видно, как Безос и его команда летают и веселятся в условиях невесомости, выполняя кульбиты. Многих пользователей Сети насторожило, что космические туристы бросаются друг в друга шариками. Некоторые приняли их за еду и спросили у миллиардера, когда он начнёт бороться с голодом в беднейших странах мира.

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Как уже писал Лайф, на борту корабля были сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэймен и 82-летняя лётчица Уолли Фанк. Последние двое стали самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе. Весь полёт занял чуть меньше одиннадцати минут, примерно в течение трёх минут пассажиры могли ощущать невесомость. Особенностью путешествия стало отсутствие пилота и состав экипажа — никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала, только гражданские.

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Авторы
Наталья Исакова
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