Веселились, бросая друг в друга шарики: Безос показал видео из капсулы, снятое в космосе
Впрочем, некоторым подписчикам миллиардера кадры явно не понравились. Некоторые спрашивали у бизнесмена, когда он начнёт бороться с голодом в беднейших странах мира.
Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Видео © Instagram/jeffbezos
Основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос показал кадры, снятые изнутри космической капсулы, где он и его команда провели около трёх минут в невесомости. Видеоролик космического путешествия бизнесмен опубликовал на свой странице в "Инстаграме".
На нём видно, как Безос и его команда летают и веселятся в условиях невесомости, выполняя кульбиты. Многих пользователей Сети насторожило, что космические туристы бросаются друг в друга шариками. Некоторые приняли их за еду и спросили у миллиардера, когда он начнёт бороться с голодом в беднейших странах мира.
Как уже писал Лайф, на борту корабля были сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэймен и 82-летняя лётчица Уолли Фанк. Последние двое стали самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе. Весь полёт занял чуть меньше одиннадцати минут, примерно в течение трёх минут пассажиры могли ощущать невесомость. Особенностью путешествия стало отсутствие пилота и состав экипажа — никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала, только гражданские.
Комментариев: 0