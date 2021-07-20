В Москве 77% сотрудников органов власти привились от коронавируса
Всего в столице вакцинировалось свыше четырёх миллионов человек, причём около половины из них получили два компонента антиковидных вакцин.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
По данным на 20 июля 2021 года, 77% сотрудников органов власти Москвы прошли вакцинацию от ковида. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
В частности, прививки уже поставлены 81% работников управ и префектур и 84% сотрудников Департамента информационных технологий.
Напомним, в целом в столице вакцинацию от ковида прошло свыше четырёх миллионов граждан. Из них более 2,2 миллиона человек вакцинированы двумя компонентами антиковидных препаратов.
Комментариев: 0