В Москве 77% сотрудников органов власти привились от коронавируса

По данным на 20 июля 2021 года, 77% сотрудников органов власти Москвы прошли вакцинацию от ковида. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

В частности, прививки уже поставлены 81% работников управ и префектур и 84% сотрудников Департамента информационных технологий.