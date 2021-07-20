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В Москве 77% сотрудников органов власти привились от коронавируса

Всего в столице вакцинировалось свыше четырёх миллионов человек, причём около половины из них получили два компонента антиковидных вакцин.

20 июля, 17:13
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

По данным на 20 июля 2021 года, 77% сотрудников органов власти Москвы прошли вакцинацию от ковида. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

В частности, прививки уже поставлены 81% работников управ и префектур и 84% сотрудников Департамента информационных технологий.

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Напомним, в целом в столице вакцинацию от ковида прошло свыше четырёх миллионов граждан. Из них более 2,2 миллиона человек вакцинированы двумя компонентами антиковидных препаратов.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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