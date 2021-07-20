Эксперт — о заявлении "Единой России" по безопасным выборам: Осознанная и ответственная позиция

Директор исследовательского центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева прокомментировала инициативу "Единой России" о безопасных выборах. Партия демонстрирует ответственную позицию, даже понимая, что из-за такого подхода может потерять какой-то процент голосов. Специалист отметила, что сейчас существует много провокаций и фейков вокруг ковида и вакцинации.

"Есть общая позиция систем здравоохранения во всём мире, некий консенсус врачей, вирусологов, эпидемиологов о том, что вакцинация — это необходимое и, пожалуй, единственное решение. И ничем, кроме вакцинации и соблюдения всех мер предосторожности, пандемию не остановить", — сказала Курбангалеева в беседе с Лайфом.

Всё остальное, по мнению эксперта, относится к "недостойным играм". Например, то, что члены – руководители КПРФ сейчас пытаются пропагандировать антивакцинацию, определённо дискредитирует их партию. Специалист подчеркнула, что ни одна политическая сила не должна "работать на потребу публики".

Другим партиям, если они заявляют свои претензии на то, чтобы быть политической силой, нужно определить собственную позицию в отношении вакцинации, а "не отсиживаться в кустах", резюмировала политконсультант.

Напомним, ранее "Единая Россия" призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.