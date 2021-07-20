Фетисов: Против экологической катастрофы вакцины быть не может

Против экологической катастрофы вакцины быть не может: Фетисов обсудил вопросы экологии и климата с ведущими шоу "Дайте сказать!". Видео © LIFE

В свежем выпуске шоу "Дайте сказать!" бывший хоккеист, депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов поднял актуальную сегодня тему экологии и климата. Он отметил, что, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 50% всего живого на планете люди уже уничтожили, и выразил уверенность, что без объединения усилий с вполне реальной на данный момент угрозой экологической катастрофы справиться вряд ли удастся.

"Уже половину биоразнообразия на земле и в воде мы уничтожили все вместе. И в Америке, и в России, и в Африке — да практически везде. И без объединения усилий мы сегодня с этой проблемой точно не справимся", — констатировал Фетисов.

Бывший хоккеист отметил, что в настоящее время РФ обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения. Он привёл в пример озеро Байкал, в котором находится порядка 20% мировых запасов чистой воды. Благополучие российской экологии, по словам депутата, "не имеет границ, цвета кожи и каких-либо других предпочтений".

Кроме того, Вячеслав Александрович заявил, что уже достаточно давно знаком со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, недавно посетившим Москву. Так, во время встречи за обедом заслуженный мастер спорта СССР озвучил Керри предложение о начале конструктивного диалога и активного взаимодействия России и Соединённых Штатов в части мировых экологических и климатических проблем.

"Я сказал Джо, что против экологической катастрофы вакцины быть не может, и предложил ему именно формат взаимодействия. Это может быть и обмен студенческими делегациями, чтобы они могли приезжать и обсуждать проблемы экологии, и спортивная дипломатия. Ведь в обеих наших странах авторитет спортсменов имеет огромное значение. В этом плане мы можем взаимодействовать достаточно хорошо", — рассказал Фетисов.

А ещё заслуженный тренер России высказал идею об организации Олимпийских игр по спасению планеты. Он напомнил, что изначально Игры были придуманы для того, чтобы остановить войны и конфликты в мире. По мнению экс-хоккеиста, такая "природная" Олимпиада "может помочь справиться с насущными проблемами и задуматься о будущих".

Как сообщал Лайф, Джон Керри находился в Москве с визитом с 12 по 15 июля. Он успел встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам российского министра, Москва позитивно рассматривает визит Джона Керри. Он расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами. Спецпосланник президента США по климату также пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В Госдепе США раскрыли содержание разговора. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.

Ранее мы писали, что журнал "National Geographic Россия" запустил онлайн-голосование #ЯБерегуПланету. Цель проекта — рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.