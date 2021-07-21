Пригрозили России санкциями: Госдеп раскрыл итоги переговоров США и ФРГ по "Северному потоку – 2"
Берлин среди прочего согласился помогать Киеву в развитии энергетической сферы и готов выделить на это миллиард долларов.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия взяла на себя обязательство по содействию Украине в получении нового контракта на транзит российского газа. Это один из пунктов договорённостей, которых США и ФРГ достигли по итогам переговоров, касающихся ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили в Госдепе.
Как рассказала в рамках специального телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга, также Германия обязалась помогать развитию энергетического сектора Украины. В том числе создать "зелёный фонд" для энергетики Украины в размере одного миллиарда долларов.
"В рамках американо-германского партнёрства по климату и энергетике ФРГ обязалась создать "зелёный фонд" для Украины и выделить один миллиард долларов для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны", — сказала представитель Госдепа.
США при этом заявили о готовности при определённых условиях ввести дополнительные санкции против России. По словам представителя Госдепа, Штаты "не станут терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе, а также эскалацию её агрессии в отношении Украины".
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
Издание Politico сообщало, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.
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