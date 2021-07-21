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Рычаги давления, санкции: Нуланд раскрыла детали соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2"

По словам американского замгоссекретаря, Берлин и Вашингтон также договорились выделить Киеву финансовую поддержку на диверсификацию источников энергоресурсов.

21 июля, 18:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Соединённые Штаты и Германия наконец-то достигли соглашения по газопроводу "Северный поток – 2", обо всех подробностях стороны намерены рассказать чуть позднее. Однако часть из них перечислила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Сегодня мы обнародуем договорённость, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", — сообщила она, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Украину

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Так, по словам Нуланд, Берлин согласился "при помощи всех рычагов влияния" поддерживать продление контракта о транзите российского газа через территорию Украины после 2024 года. Кроме того, ФРГ будет добиваться введения санкций в адрес РФ, если Москва "попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты" против Киева.

Вместе с тем Берлин и Вашингтон договорились выделить Киеву финансовую поддержку на диверсификацию источников энергоресурсов.

"Однако, говоря в более широком плане, нам необходимо работать вместе, чтобы сократить зависимость Украины — как её экономическую зависимость от транзита [российских энергоносителей], так и её собственную зависимость от российского [природного] газа", — добавила замгоссекретаря.

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Политологи рассказали, прислушается ли Киев к призыву США помолчать по "Северному потоку – 2"

Ранее издание Politico сообщило о том, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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