Соединённые Штаты и Германия наконец-то достигли соглашения по газопроводу "Северный поток – 2", обо всех подробностях стороны намерены рассказать чуть позднее. Однако часть из них перечислила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Сегодня мы обнародуем договорённость, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", — сообщила она, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

Так, по словам Нуланд, Берлин согласился "при помощи всех рычагов влияния" поддерживать продление контракта о транзите российского газа через территорию Украины после 2024 года. Кроме того, ФРГ будет добиваться введения санкций в адрес РФ, если Москва "попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты" против Киева.

Вместе с тем Берлин и Вашингтон договорились выделить Киеву финансовую поддержку на диверсификацию источников энергоресурсов.

"Однако, говоря в более широком плане, нам необходимо работать вместе, чтобы сократить зависимость Украины — как её экономическую зависимость от транзита [российских энергоносителей], так и её собственную зависимость от российского [природного] газа", — добавила замгоссекретаря.