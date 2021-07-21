США пригрозили Турции санкциями за приобретение военной техники у России

Правительство США введёт против Турции новые санкции, если страна продолжит приобретать у России системы вооружений и военную технику. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развёртывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках] CAATSA (федеральный закон "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". — Прим. Лайфа)", — сказала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

Она подчеркнула, что продажи американской стороной и совместное с Анкарой производство истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 продолжат оставаться приостановленными.

Нуланд добавила, что США по-прежнему предлагают Анкаре варианты выхода из ситуации с покупкой республикой российских зенитных ракетных систем С-400, против которой выступает Вашингтон.

"Мы продолжаем предлагать им различные способы выхода из этой ситуации, в том числе на нашей последней встрече на высшем уровне, и мы продолжим это делать, вести этот разговор", — сказала она.